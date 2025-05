Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, tha të enjten se çdo përpjekje për ndryshim demografik ose territorial në Rripin e Gazës është e papranueshme.

Duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp me Ministrin e Jashtëm polak Radoslaw Sikorski pas një takimi joformal të ministrave të jashtëm të BE-së në Varshavë, Kallas tha: "Shumica e vendeve evropiane ranë dakord se situata në Gaza është e paqëndrueshme dhe po përkeqësohet me shpejtësi, dhe këto plane për ta intensifikuar operacionin ushtarak do të shkaktojnë vetëm vuajtje shtesë për popullsinë civile."

"Ne gjithashtu hedhim poshtë çdo përpjekje për ndryshime demografike ose territoriale në Rripin e Gazës, si dhe zhvendosjen me forcë të popullsisë palestineze. I bëjmë thirrje Izraelit që menjëherë ta heqë bllokadën e Gazës dhe të sigurojë që ndihma humanitare të arrijë tek ata që kanë nevojë", shtoi ajo.

Ajo theksoi se ndihma duhet të jetë në përputhje me parimet themelore të veprimit humanitar, humanizmit, paanshmërisë, neutralitetit dhe pavarësisë.

Deklaratat e saj erdhën në përgjigje të një plani të ri izraelit për të dërguar ndihma në Gaza, i cili ka shkaktuar reagime të ashpra nga bashkësia ndërkombëtare.

I pyetur në lidhje me deklaratën e Presidentit Francez Emmanuel Macron në fillim të kësaj jave se ai do të kërkonte heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë kur të vendoset zgjatja e tyre në qershor, Kallas tha: "Aktualisht jemi në diskutime rreth një lehtësimi të mundshëm të sanksioneve ndaj Sirisë dhe jam e kënaqur të lexoj se Presidenti Macron është në fakt në favor të lehtësimit të tyre, kështu që shpresoj që kjo të çohet në nivelin teknik."

"Unë personalisht besoj se kur vjen një qeveri e re, një regjim i ri, që dërgon mesazhet e duhura, është racionale të ndërmerret një hap i parë pozitiv dhe të shihet se si reagon pala tjetër", shtoi ajo.

Duke folur për zhvillimin e konfliktit në Ukrainë, Kallas tha se Rusia nuk tregon shenja se dëshiron paqe.

"Ne duhet të ushtrojmë presion shtesë mbi Rusinë në mënyrë që edhe ajo të dëshirojë paqe, sepse e dimë që Ukraina ka rënë dakord për një armëpushim pa kushte më shumë se 50 ditë më parë. Ne gjithashtu duhet ta mbështesim Ukrainën në mënyrë që ajo të mund të mbrohet", tha ajo.

Ajo zbuloi se BE-ja po punon për një paketë të 17-të sanksionesh që synojnë dobësimin e mëtejshëm të ekonomisë ruse.