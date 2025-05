Festivali i 7-të Kulturor Etnospor në Istanbul përkujtoi fëmijët palestinezë nga Gaza që humbën jetën në sulmet izraelite. Brenda Kampit të Solidaritetit (Dayanışma Obası), u ngritën stenda të shumta me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit rreth vuajtjeve të fëmijëve.

Festivali, i organizuar nga Federata Botërore e Etnosporit në partneritetin global të Anadolu Agency (AA), mblodhi së bashku pjesëmarrës nga rreth 35 vende. Ky festival mbahet në ambientet e ish-Aeroportit Ataturk dhe u ofron vizitorëve një larmi përmbajtjesh, nga sportet dhe lojërat tradicionale deri te arti, gastronomia dhe shfaqjet skenike. Eventi do të zgjasë deri të dielën, më 25 maj.

Brenda festivalit, ka një segment veçanërisht emocional kushtuar fëmijëve të Gazës. Këtë vit, në vend të ekspozitës së këpucëve për fëmijë të vitit të kaluar, lodrat u prezantuan simbolikisht në kujtim të fëmijëve të cilët, nëse do të kishin mbijetuar, mund të kishin luajtur me ato lodra sot dhe të kishin shijuar festivalin.

"Vitin e kaluar, ne shfaqëm këpucë si shenjë përkujtimi. Këtë vit, thamë le të jenë lodra. Nëse ata fëmijë do të kishin mbijetuar, nëse politikat gjenocidale të Izraelit nuk do t'i kishin vrarë, ata do të kishin luajtur me ato lodra, duke ecur nëpër festival si ju", tha Tulay Gokcimen, një nga organizatorët e Komitetit të Solidaritetit.

Brenda tendës së improvizuar, ka edhe instalacione arti me motive palestineze, piktura me vaj që shiten për qëllime humanitare, si dhe jelekë gazetarësh të përgjakur në kujtim të punonjësve të medias të vrarë në sulme.