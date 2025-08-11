Тексашката компанија Финтив (Fintiv) поднесе тужба во Атланта против Корпорацијата Епл за наводна кражба на патенти и трговски тајни поврзани со мобилниот паричник што служел како основа за услугата Епл Пеј вредна милијарди долари.

Во тужбата се тврди дека компанијата Епл во периодот 2011-2012 година, под изговор на партнерство со претходникот на Финтив, компанијата Корфајр (CorFire), добила доверливи информации за нивната технологија и подоцна ја злоупотребила. Исто така, се наведува дека Епл ги одвлекла клучните вработени од Корфајр, како и дека технологиите како НФЦ и безбедносните елементи што се користат во Епл Пеј се базираат на иновациите на Финтив.