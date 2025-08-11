Тексашката компанија Финтив (Fintiv) поднесе тужба во Атланта против Корпорацијата Епл за наводна кражба на патенти и трговски тајни поврзани со мобилниот паричник што служел како основа за услугата Епл Пеј вредна милијарди долари.
Во тужбата се тврди дека компанијата Епл во периодот 2011-2012 година, под изговор на партнерство со претходникот на Финтив, компанијата Корфајр (CorFire), добила доверливи информации за нивната технологија и подоцна ја злоупотребила. Исто така, се наведува дека Епл ги одвлекла клучните вработени од Корфајр, како и дека технологиите како НФЦ и безбедносните елементи што се користат во Епл Пеј се базираат на иновациите на Финтив.
Финтив дополнително го обвинува Епл дека формирал сојуз со водечки банки и мрежи за плаќање како што се ЏП Морган, Ситибанк, Виза и Мастеркард за да олесни милијарди трансакции преку Епл Пеј, преку кои компанијата наводно нелегално генерира огромни приходи.
Адвокатот на Финтив, Марк Касовик, го оцени случајот како еден од најсериозните примери за корпоративна злоупотреба во последните 45 години и најави дека компанијата ќе бара целосна одговорност од Епл за наводните нелегални дејствија, објавува порталот Бизнис Вајр.