Компанијата „Спејс Екс“ на милијардерот Илон Маск го одложи 10-тиот обид за лансирање на својата ракета „Старшип“, наведувајќи ги како причина неповолните временски услови во нејзините погони „Старбејс“ во Тексас.

„Се откажувам од денешниот обид за тест лет поради временските услови. Тимот на „Старшип“ ја одредува следната најдобра достапна можност за лет“, соопшти „Спејс Екс“ на платформата на американската компанија за социјални медиуми „Екс“, која е исто така во сопственост на Маск.

Суперх бустерот од 70,7 метри и неговиот горен дел од вселенскиот брод од 52 метри - заедно повисоки од Статуата на слободата - беа целосно наполнети со гориво и на неколку минути од полетувањето кога компанијата го откажа летот.