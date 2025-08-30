Трката меѓу САД и Кина во вештачката интелигенција е повеќе од алгоритми и процесори: тоа е борба за контрола на правилата, инфраструктурата и иднината на дигиталниот свет.
Исто како што трката за нуклеарно вооружување стана стратешки централен дел од Студената војна, натпреварот за доминација во вештачката интелигенција (ВИ) и квантното пресметување (КК) брзо станува дефинирачка арена на соперништвото меѓу големите сили во 21. век.
Овие способности повеќе не се периферни истражувачки проекти. Тие сега се централни за националната безбедност, подготвени да ја трансформираат економската продуктивност, воената ефикасност и геополитичкото влијание.
Земјата што ќе воспостави и ќе обезбеди одлучувачко водство не само што ќе го постави темпото за следната генерација цивилни и воени апликации; таа ќе има средства за рекалибрирање на глобалната рамнотежа на моќ.
Бидејќи вештачката интелигенција и контролата на квалитетот се по својата природа технологии со двојна употреба, напредокот во едната област може брзо да се пренамени во другата. Ова овозможува развој на поавтономни системи за оружје, пософистицирани архитектури за надзор и побрзо стратешко донесување одлуки базирани на податоци.
Ниту Вашингтон ниту Пекинг не веруваат дека можат да си дозволат да ја изгубат оваа трка.
За Вашингтон, отстапувањето на лидерството не е опција. Преовладувачкиот консензус е дека Соединетите Држави мора да останат во предност за да ја заштитат и економската предност и националната безбедност.
Одразувајќи ја оваа итност, потпретседателот Џ.Д. Венс го опиша развојот на вештачката интелигенција како „трка во вооружување“ со Кина.
Враќањето на Доналд Трамп во Белата куќа донесе подекларативен пристап кон политиката за вештачка интелигенција, водена од агендата „Америка на прво место“.
На почетокот од неговиот втор мандат, тој издаде извршна наредба насловена како „Отстранување на бариерите за американското лидерство во вештачката интелигенција“, експлицитно обврзувајќи ја својата администрација да го забрза развојот на вештачката интелигенција со минимални ограничувања како средство за обезбедување на технолошка доминација на САД.
Заедничка цел, различни патишта
Доколку вештачката интелигенција треба да стане основа на глобалната моќ, прашањето повеќе не е „дали“ државите ќе се натпреваруваат за доминација, туку „како“ - и под чии услови.
И Вашингтон и Пекинг се убедени дека владеењето со инфраструктурата на вештачката интелигенција ќе одреди кој ги поставува глобалните стандарди, ги обезбедува светските текови на податоци и ги контролира пресметковните ресурси што ги поткрепуваат финансиите, одбраната и пошироко.
Но тие се разликуваат во своите методи, принципи и наративи.
Оваа логика впечатливо потсетува на нуклеарната конкуренција од Студената војна, кога стравот од „ракетен јаз“ со Советскиот Сојуз доведе до интензивно забрзување на стратешките програми на САД.
Тогаш, како и сега, креаторите на политиките ја гледаа технолошката победа како клуч за одржување на глобалниот примат.
За Вашингтон, дозволувањето на ривал, особено Кина, да го контролира овој домен би значело откажување од стратешката моќ врз мрежите и платформите што го дефинираат модерниот свет.
Неговиот новообјавен „Победа во трката со вештачка интелигенција: Акциониот план на Америка за вештачка интелигенција“ започнува со недвосмислена изјава за намера: „Соединетите Американски Држави се во трка за постигнување глобална доминација во вештачката интелигенција (ВИ).
Кој и да го има најголемиот екосистем за вештачка интелигенција, ќе постави глобални стандарди за вештачка интелигенција и ќе пожнее широки економски и воени придобивки.“
Ориентацијата на планот „Америка на прво место“ го става лидерството во вештачката интелигенција како клучен столб на националната безбедност на САД.
Предлага демонтирање на домашните регулаторни ограничувања, забрзување на иновациите, проширување на капацитетот на центрите за податоци и обезбедување самоодржливост на полупроводниците - мерки дизајнирани да ја заштитат сопствената предност на Америка и да ја одржат нејзината геополитичка моќ во ерата на вештачката интелигенција.
Овој пристап се фокусира на контролиран пристап, вклучувајќи ограничување на извозот на напредна технологија за компјутери и производство на чипови во Кина и споделување на најсовремени можности првенствено со „доверливи сојузници“.
Овој пристап фокусиран на ексклузивност произлегува од верувањето дека заштитата на сопственичките предности е од суштинско значење за одржување на комерцијалната моќ и стратешката супериорност.
Стратегијата на „отвореност“ на Кина
Пекинг одговори на акциониот план на Вашингтон со свој, нагласувајќи ја меѓународната соработка и во развојот и во регулацијата.
Предупредувајќи дека вештачката интелигенција не станува „ексклузивна игра“ контролирана од неколку нации и корпорации, Кина се позиционираше како шампион на отвореноста.
Кинеската иницијатива за управување со глобалната вештачка интелигенција вети дека ќе го прошири развојот на отворен код и ќе ги сподели можностите со земјите во развој, особено на Глобалниот Југ, како и дека ќе го промовира мултилатералното управување преку ново меѓународно тело со седиште во Шангај.
Овие иницијативи имаат за цел не само да ја институционализираат лидерската улога на Кина, туку и да ги усогласат глобалните правила, стандарди и норми поблиску со нејзините стратешки интереси.
Две цели ја поткрепуваат оваа отвореност.
Прво, со објавување на напредни модели со отворен код, Пекинг го оспорува американскиот пристап за монетизација на вештачката интелигенција како ексклузивен, сопственички производ. Доколку овие платформи со отворен код постигнат исто ниво на перформанси како и на нивните американски колеги, комерцијалната предност на ексклузивноста - еден од клучните конкурентски средства на Вашингтон - би можела значително да се намали.
Второ, со овозможување овие модели слободно да се адаптираат и извезуваат, Кина ја вградува својата технологија во дигиталната инфраструктура на економиите во развој. Ова создава долгорочни зависности и му дава на Пекинг поголема моќ врз глобалните технички стандарди и рамки за управување.
Кој ќе доминира во суверенитетот на вештачката интелигенција?
Неодамнешните напредоци на кинеските фирми за вештачка интелигенција го затвораат јазот во перформансите со САД, зголемувајќи ја перспективата за свет во кој американската доминација повеќе не е загарантирана - и во кој кинеските модели би можеле да се усвојат на исто ниво со, или дури и пошироко од оние во САД.
Во такво сценарио, натпреварот би се префрлил од техничка супериорност кон контрола врз стандардите, екосистемите и моделите на управување вградени во глобалната дигитална инфраструктура.
Како што предупреди претседателот на Мајкрософт, Бред Смит, „Факторот број 1 што ќе дефинира дали САД или Кина ќе ја добијат оваа трка е чија технологија е најшироко прифатена во остатокот од светот. Кој и да стигне таму прв, ќе биде тешко да се замени.“
Централизираниот, државно предводен модел на Пекинг му овозможува да мобилизира ресурси, да ја усогласи индустријата и да ги искористи револуционерните можности многу побрзо од пристапот на САД управуван од приватниот сектор. Оваа агилност би можела да го стави Вашингтон во парадоксална позиција: технолошки напреден, но стратешки надминат.
За средните сили и економиите во развој, влоговите не се помалку акутни. И Вашингтон и Пекинг извезуваат не само производи, туку и технолошки екосистеми кои носат политичко влијание.
Усогласувањето со која било суперсила ризикува долгорочна зависност; избегнувањето на обете би барало скапи инвестиции во домашни капацитети - политички тежок и долг пат.
Акцискиот план за вештачка интелигенција на Вашингтон имплицитно ги претставува своите готови решенија како прагматична опција. Сепак, историјата покажува дека зависноста од надворешни добавувачи честопати доаѓа со стратешки ограничувања.
Затоа, концептот на Суверена вештачка интелигенција - капацитет за развој, распоредување и управување со сопствени системи за вештачка интелигенција на нацијата без потпирање на странска инфраструктура - добива на важност.
Суверената вештачка интелигенција не е само технолошка гордост; туку е и обезбедување контрола врз тоа каде се извршуваат работните оптоварувања со вештачка интелигенција, како се складираат и користат критичните податоци и кој на крајот има моќ да ги вклучува или исклучува тие системи.
Во чувствителните сектори - одбрана, разузнавање, енергетика и критична инфраструктура - таквата автономија би можела да дејствува како стратешки штит, изолирајќи ги државите од принуда, шпионажа или нарушување на синџирот на снабдување.
Многу земји се во искушение од непосредната опција да изберат системи „клуч на рака“ што ги нудат сопственичките системи на Вашингтон или платформите со отворен код на Пекинг.
Сепак, обете опции претставуваат ризици. Решенијата на САД честопати ги врзуваат корисниците во затворени комерцијални екосистеми, додека кинеските понуди, иако отворени по форма, можат да воспостават длабоки структурни зависности што тешко се поништуваат.
Вистинското прашање не е само која суперсила ќе „победи“ во трката со вештачка интелигенција, туку дали остатокот од светот може да собере капацитет - и политичка волја - да издлаби независен пат.
Во спротивно, суверенитетот во дигиталната ера може да стане првата жртва на конкуренцијата меѓу големите сили.
Мехмет Емре Кахраман
Мехмет Емре Кахраман е докторанд на Одделот за воени студии на Кингс колеџ во Лондон. Неговото истражување се фокусира на меѓународната безбедност, сојузите, НАТО, европската безбедност и британската надворешна политика
Извор: ТРТ Ворлд
Напомена: Ставовите изразени во овој напис му припаѓаат на авторот и не ја одразуваат нужно уредувачката политика на ТРТ Балкан