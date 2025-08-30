Трката меѓу САД и Кина во вештачката интелигенција е повеќе од алгоритми и процесори: тоа е борба за контрола на правилата, инфраструктурата и иднината на дигиталниот свет.

Исто како што трката за нуклеарно вооружување стана стратешки централен дел од Студената војна, натпреварот за доминација во вештачката интелигенција (ВИ) и квантното пресметување (КК) брзо станува дефинирачка арена на соперништвото меѓу големите сили во 21. век.

Овие способности повеќе не се периферни истражувачки проекти. Тие сега се централни за националната безбедност, подготвени да ја трансформираат економската продуктивност, воената ефикасност и геополитичкото влијание.

Земјата што ќе воспостави и ќе обезбеди одлучувачко водство не само што ќе го постави темпото за следната генерација цивилни и воени апликации; таа ќе има средства за рекалибрирање на глобалната рамнотежа на моќ.

Бидејќи вештачката интелигенција и контролата на квалитетот се по својата природа технологии со двојна употреба, напредокот во едната област може брзо да се пренамени во другата. Ова овозможува развој на поавтономни системи за оружје, пософистицирани архитектури за надзор и побрзо стратешко донесување одлуки базирани на податоци.

Ниту Вашингтон ниту Пекинг не веруваат дека можат да си дозволат да ја изгубат оваа трка.

За Вашингтон, отстапувањето на лидерството не е опција. Преовладувачкиот консензус е дека Соединетите Држави мора да останат во предност за да ја заштитат и економската предност и националната безбедност.

Одразувајќи ја оваа итност, потпретседателот Џ.Д. Венс го опиша развојот на вештачката интелигенција како „трка во вооружување“ со Кина.

Враќањето на Доналд Трамп во Белата куќа донесе подекларативен пристап кон политиката за вештачка интелигенција, водена од агендата „Америка на прво место“.

На почетокот од неговиот втор мандат, тој издаде извршна наредба насловена како „Отстранување на бариерите за американското лидерство во вештачката интелигенција“, експлицитно обврзувајќи ја својата администрација да го забрза развојот на вештачката интелигенција со минимални ограничувања како средство за обезбедување на технолошка доминација на САД.

Заедничка цел, различни патишта

Доколку вештачката интелигенција треба да стане основа на глобалната моќ, прашањето повеќе не е „дали“ државите ќе се натпреваруваат за доминација, туку „како“ - и под чии услови.

И Вашингтон и Пекинг се убедени дека владеењето со инфраструктурата на вештачката интелигенција ќе одреди кој ги поставува глобалните стандарди, ги обезбедува светските текови на податоци и ги контролира пресметковните ресурси што ги поткрепуваат финансиите, одбраната и пошироко.

Но тие се разликуваат во своите методи, принципи и наративи.

Оваа логика впечатливо потсетува на нуклеарната конкуренција од Студената војна, кога стравот од „ракетен јаз“ со Советскиот Сојуз доведе до интензивно забрзување на стратешките програми на САД.

Тогаш, како и сега, креаторите на политиките ја гледаа технолошката победа како клуч за одржување на глобалниот примат.

За Вашингтон, дозволувањето на ривал, особено Кина, да го контролира овој домен би значело откажување од стратешката моќ врз мрежите и платформите што го дефинираат модерниот свет.

Неговиот новообјавен „Победа во трката со вештачка интелигенција: Акциониот план на Америка за вештачка интелигенција“ започнува со недвосмислена изјава за намера: „Соединетите Американски Држави се во трка за постигнување глобална доминација во вештачката интелигенција (ВИ).

Кој и да го има најголемиот екосистем за вештачка интелигенција, ќе постави глобални стандарди за вештачка интелигенција и ќе пожнее широки економски и воени придобивки.“

Ориентацијата на планот „Америка на прво место“ го става лидерството во вештачката интелигенција како клучен столб на националната безбедност на САД.

Предлага демонтирање на домашните регулаторни ограничувања, забрзување на иновациите, проширување на капацитетот на центрите за податоци и обезбедување самоодржливост на полупроводниците - мерки дизајнирани да ја заштитат сопствената предност на Америка и да ја одржат нејзината геополитичка моќ во ерата на вештачката интелигенција.

Овој пристап се фокусира на контролиран пристап, вклучувајќи ограничување на извозот на напредна технологија за компјутери и производство на чипови во Кина и споделување на најсовремени можности првенствено со „доверливи сојузници“.

Овој пристап фокусиран на ексклузивност произлегува од верувањето дека заштитата на сопственичките предности е од суштинско значење за одржување на комерцијалната моќ и стратешката супериорност.

Стратегијата на „отвореност“ на Кина

Пекинг одговори на акциониот план на Вашингтон со свој, нагласувајќи ја меѓународната соработка и во развојот и во регулацијата.