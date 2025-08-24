Концептот за зелените покриви станува сѐ попопуларен во светот, поради своето еколошко, енергетско, естетско и општествено значење, особено во ерата на брзиот урбан развој и климатските промени.

Зелените покриви, збогатени со цвеќиња, трева, дрвја, повеќе не се само модерен тренд, туку тие се еколошко, општествено, но и економски одржливо решение, кое го подобрува севкупниот квалитет на животот на луѓето во урбаните средини на живеење.

Потребата да се заштеди енергија и да се намали загадувањето во воздухот се главните причини заради кои луѓето сѐ почесто се одлучуваат за зелените покриви. Ова се само некои од бенефите од зелените покриви:

Еколошко влијание - Покривите со вегетација - зелените покриви на јавните објекти и објектите за домување, во ерата на брзиот урбан развој и забрзувањето на климатските промени, стануваат „белите дробови“ во градските јадра, поради нивното еклокошко влијание.

Зелените покриви исто така го намалуваат загревањето. Крововите на кои има поставено кровни градини се со 1-4° степени пониска температура, наспроти конвенционалните кровови. Исто така, тие можат да ја намалат температурата во околината и до 5°.