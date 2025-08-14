Словенците живеат подолго од повеќето Европејци, а најновите податоци покажуваат дека очекуваниот животен век во Словенија е 82 години.

Овие податоци покажуваат дека очекуваниот животен век во Словенија е малку над просекот на остатокот од Европа, каде што, според проценките, просечниот животен век варира помеѓу 79 и 81 година.

Според најновите податоци од словенечката влада, очекуваниот животен век за мажите е 79,1 година и 85 години за жените. Годините на здрав живот се 65 години за мажите и 68,5 години за жените - што е значително над просекот на Европската Унија, според Владата.

„Добро развиените превентивни и скрининг програми придонесуваат за ова, кои овозможуваат рано откривање на болести и поефикасен третман. Морталитетот од причини што може да се спречат е помал отколку во ЕУ, а предвремената смртност брзо се намалува“, вели словенечката влада.