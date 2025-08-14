Словенците живеат подолго од повеќето Европејци, а најновите податоци покажуваат дека очекуваниот животен век во Словенија е 82 години.
Овие податоци покажуваат дека очекуваниот животен век во Словенија е малку над просекот на остатокот од Европа, каде што, според проценките, просечниот животен век варира помеѓу 79 и 81 година.
Според најновите податоци од словенечката влада, очекуваниот животен век за мажите е 79,1 година и 85 години за жените. Годините на здрав живот се 65 години за мажите и 68,5 години за жените - што е значително над просекот на Европската Унија, според Владата.
„Добро развиените превентивни и скрининг програми придонесуваат за ова, кои овозможуваат рано откривање на болести и поефикасен третман. Морталитетот од причини што може да се спречат е помал отколку во ЕУ, а предвремената смртност брзо се намалува“, вели словенечката влада.
Исто така, се додава дека повеќе од половина од возрасните се редовно физички активни, што дополнително придонесува за подобро здравје и квалитет на живот.
„Словенија останува стабилна и ориентирана кон развој. Без оглед на предизвикувачката меѓународна ситуација, бележиме економски раст и очекуваме тој да продолжи. Податоците за движењата на БДП во вториот квартал од оваа година ги одразуваат приоритетите на владата, во кои инвестираме со јасна цел да го подобриме квалитетот на животот на нашите граѓани“, изјави словенечкиот премиер Роберт Голоб во четврток.
Тој додаде дека Словенија „ќе продолжи да ја зајакнува својата отпорност, конкурентност и разумен економски развој“.