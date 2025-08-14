Мицкоски: Во Европа ние сме една од државите со најниски цени за електрична енергија за домаќинства

„Она кое можам исто така да го кажам е дека во неколку периоди на регулирање на електричната енергија, откако е оваа Влада, ние немаме покачување на цената на електричната енергија за домаќинствата, што не е случај во околината.“