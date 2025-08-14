Пожарникарите, волонтерите и сите надлежни служби продолжуваат да се борат со пожарот на местата на пожарот во Црна Гора, а ситуацијата е најтешка во Пипери, Кучи, Мрке и Петровиќи во близина на Подгорица.

Голем пожар гори и во населбите Диноша и Омербожовиќ во Тузи.

Вршителот на должноста командант на Службата за заштита и спасување Никола Бојановиќ изјави дека пожарите се под контрола утрово.

Тој за црногорскиот радиодифузен сервиз изјави дека синоќа во Пипери одбраниле куќи и црква од пожарот, додека во Тузи била одбранета и џамија.

Денеска, хеликоптер од Босна и Херцеговина ќе помогне во гаснењето на пожарот, како и возила и пожарникари од Австрија и Швајцарија.