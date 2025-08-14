РЕГИОН
Продолжува борбата со пожарите во Црна Гора
Помагаат екипи од Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина и други земји.
Montenegro Wildfires / AP
пред 8 часа

Пожарникарите, волонтерите и сите надлежни служби продолжуваат да се борат со пожарот на местата на пожарот во Црна Гора, а ситуацијата е најтешка во Пипери, Кучи, Мрке и Петровиќи во близина на Подгорица.

Голем пожар гори и во населбите Диноша и Омербожовиќ во Тузи.

Вршителот на должноста командант на Службата за заштита и спасување Никола Бојановиќ изјави дека пожарите се под контрола утрово.

Тој за црногорскиот радиодифузен сервиз изјави дека синоќа во Пипери одбраниле куќи и црква од пожарот, додека во Тузи била одбранета и џамија.

Денеска, хеликоптер од Босна и Херцеговина ќе помогне во гаснењето на пожарот, како и возила и пожарникари од Австрија и Швајцарија.

Хеликоптер од Босна и Херцеговина денес го гаси пожарот во Горњи Мрке, а хеликоптер од Србија е во областа Диноша.

Двајца пожарникари беа повредени вчера за време на операцијата на гаснење.

Вицепремиерот за надворешни и европски работи Филип Ивановиќ објави дека вчера авиони од Хрватска, Србија и Унгарија исфрлиле вкупно 316 тони вода врз погодените од пожарот подрачја. Тој истакна дека синоќа пристигнал хеликоптер од Босна и Херцеговина, а се очекува и група пожарникари од Австрија.

Малолетник, Украинец и маж од Плевља се осомничени за започнување на дел од пожарите вчера. Малолетникот дал исказ во полицијата под сомнение дека го започнал пожарот во Кучи, додека Украинецот и мажот од Плевља се уапсени за започнување на пожарите во Бар и Бијело Поље.

Пред два дена, војникот Дејан Божовиќ го загуби животот додека се бореше со пожарот, додека водникот Марко Иковиќ беше тешко повреден. Владата денеска прогласи Ден на жалост поради смртта на Божовиќ.

