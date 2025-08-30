Кина минатиот месец откри планови за глобално тело кое ќе ја надгледува вештачката интелигенција (ВИ), засновано на еднаков пристап до технологијата, подлабока прекугранична соработка и чекори за ублажување на тесните грла како што се ограничувањата на хардверот и ограничувањата за размена на таленти.

Шест месеци претходно, 58 земји се состанаа во Париз за да одобрат декларација за „инклузивна и одржлива вештачка интелигенција“, која САД и Обединетото Кралство одбија да ја потпишат.

Пристапите се разликуваат, но моделот е ист. Трката за контрола на вештачката интелигенција се движи многу побрзо од кој било обид за нејзино регулирање.

Вештачката интелигенција е мултипликатор на сила за економиите, безбедносните системи и геополитичката моќ.

Во изминатата деценија, таа се пресели од технолошки лаборатории во воени апартмани за таргетирање, владини набавки и основна инфраструктура. Прашањето дали може да биде значајно регулирана се пресели од семинарските сали на кабинетските маси.

Кога истиот модел може да помогне во положувањето на испит за медицинска лиценца еден ден и да генерира реалистични длабоки лажни видеа следниот, станува јасно дека денешните алатки за надзор не се совпаѓаат со брзината, разновидноста или дофатот на модерната вештачка интелигенција.

Постојните регулаторни рамки беа изградени за бавен напредок и тесно дефинирани апликации. Тие не беа дизајнирани за системи што можат да продуцираат текст на човечко ниво, да анализираат сателитски снимки за секунди или да координираат флоти автономни машини.

Овој јаз ги поттикнува повиците за нови механизми за управување што можат да одговорат на неговата единствена скала, темпо и потенцијал за двојна употреба.

Меѓународната димензија на дебатата за управување е водена од тоа како новите технологии ја менуваат пресметката на ризикот за конфликт и нестабилност. Некои напредоци можат да ги намалат тие ризици со подобрување на верификацијата, комуникацијата или одвраќањето.

Други, особено оние што нудат јасна предност на бојното поле, имаат тенденција да ги зголемат воените трошоци и да ги интензивираат трките во вооружување. Конвенционалната мудрост е дека вештачката интелигенција спаѓа во втората група.

Успехот на вештачката интелигенција во надзорот, таргетирањето и автономните системи ја зајакнува перцепцијата дека заостанувањето би значело сериозен стратешки недостаток.

Во теорија, рамките за контрола на оружјето или полесните договори за соработка би можеле да им помогнат на сите страни со поставување ограничувања кои ќе ја избегнат дестабилизирачката конкуренција. Во пракса, овие договори се ретки.

Неуспесите во координацијата, меѓусебната недоверба и двојната намена на вештачката интелигенција прават денес многу потешко да се постигне меѓународно споделеното ограничување што се гледа во минатите договори за оружје.

Во рамките на националните граници, регулацијата е можна за државите со институционална и техничка сила да го следат трендот. На глобално ниво, силите што го движат усвојувањето на вештачката интелигенција ги прават широките, применливи правила речиси невозможни.

Домашен фронт

На домашен план, владите ги држат лостовите. Законодавните тела можат да донесуваат статути, регулаторите можат да издаваат правила, а агенциите можат да бараат усогласеност од програмерите што работат во нивна јурисдикција.

Ова е арената каде што културниот, правниот и економскиот контекст може да се одрази во управувањето. Способна држава може да прилагоди правила за да ја заштити приватноста, да спречи алгоритамска пристрасност и да ги заштити критичните системи без да ја задушува иновацијата.

Сепак, таа способност е нерамномерно распределена. Регулацијата е игра на капацитет.

Ефективниот надзор бара напредна техничка инфраструктура, регулатори кои ги разбираат основните системи и институции доволно агилни за да ги прилагодат правилата како што се менува технологијата.

Без нив, регулативата ризикува да стане симболична, а не ефикасна.

Брзината е првото ограничување. Системите со вештачка интелигенција можат значително да се променат за неколку месеци, додека донесувањето закони обично се менува со години.

Правилата заклучени во статутот ризикуваат да станат застарени пред да се применат. Земјите кои го следат темпото ќе бидат оние кои ќе можат да користат адаптивни механизми како што се променливи стандарди, регулаторни песочни кутии и поедноставени процеси на измени за да го ажурираат надзорот без законска парализа.

Државите кои воспоставуваат ригидни правила за усогласеност ризикуваат да не успеат во значајната регулатива.

Второто ограничување е експертизата. Во многу земји, регулаторите, судиите и државните службеници немаат техничко знаење за да ги проценат архитектурите на моделите, ризиците од податоците за обука или ранливостите на системот.

Без оваа способност, владите изготвуваат правила што не можат да ги спроведат.

Слабоста е најостра кога вештачката интелигенција е основа на критичната инфраструктура, здравствената заштита или финансиските системи, каде што неуспесите во надзорот можат да имаат непосредни последици со големо влијание.

Без вешти рецензенти, дури и најдобро напишаниот закон за вештачка интелигенција останува малку повеќе од зборови на хартија.

Третото ограничување е зависноста. Државите кои се потпираат на платформи за вештачка интелигенција во странска сопственост, услуги во облак или синџири на снабдување со полупроводници не можат целосно да ги спроведат своите стандарди.

Ако критичните системи за вештачка интелигенција на една земја се обучени и хостирани во странство, регулаторите ја губат моќта да ги ревидираат или модифицираат. Ова не е апстрактно прашање за суверенитетот.

Без независна способност, националните регулатори работат на милост и немилост на надворешни добавувачи. Искуството на Европа со доминацијата во странски облак нуди предупредувачки преседан.

Дури и за способните држави, наоѓањето на вистинската рамнотежа е тешко. Премногу строгите правила ги насочуваат инвестициите и талентот на други места, бидејќи програмерите гравитираат кон јурисдикции каде што експериментирањето е полесно.