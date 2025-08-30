Кина минатиот месец откри планови за глобално тело кое ќе ја надгледува вештачката интелигенција (ВИ), засновано на еднаков пристап до технологијата, подлабока прекугранична соработка и чекори за ублажување на тесните грла како што се ограничувањата на хардверот и ограничувањата за размена на таленти.
Шест месеци претходно, 58 земји се состанаа во Париз за да одобрат декларација за „инклузивна и одржлива вештачка интелигенција“, која САД и Обединетото Кралство одбија да ја потпишат.
Пристапите се разликуваат, но моделот е ист. Трката за контрола на вештачката интелигенција се движи многу побрзо од кој било обид за нејзино регулирање.
Вештачката интелигенција е мултипликатор на сила за економиите, безбедносните системи и геополитичката моќ.
Во изминатата деценија, таа се пресели од технолошки лаборатории во воени апартмани за таргетирање, владини набавки и основна инфраструктура. Прашањето дали може да биде значајно регулирана се пресели од семинарските сали на кабинетските маси.
Кога истиот модел може да помогне во положувањето на испит за медицинска лиценца еден ден и да генерира реалистични длабоки лажни видеа следниот, станува јасно дека денешните алатки за надзор не се совпаѓаат со брзината, разновидноста или дофатот на модерната вештачка интелигенција.
Постојните регулаторни рамки беа изградени за бавен напредок и тесно дефинирани апликации. Тие не беа дизајнирани за системи што можат да продуцираат текст на човечко ниво, да анализираат сателитски снимки за секунди или да координираат флоти автономни машини.
Овој јаз ги поттикнува повиците за нови механизми за управување што можат да одговорат на неговата единствена скала, темпо и потенцијал за двојна употреба.
Меѓународната димензија на дебатата за управување е водена од тоа како новите технологии ја менуваат пресметката на ризикот за конфликт и нестабилност. Некои напредоци можат да ги намалат тие ризици со подобрување на верификацијата, комуникацијата или одвраќањето.
Други, особено оние што нудат јасна предност на бојното поле, имаат тенденција да ги зголемат воените трошоци и да ги интензивираат трките во вооружување. Конвенционалната мудрост е дека вештачката интелигенција спаѓа во втората група.
Успехот на вештачката интелигенција во надзорот, таргетирањето и автономните системи ја зајакнува перцепцијата дека заостанувањето би значело сериозен стратешки недостаток.
Во теорија, рамките за контрола на оружјето или полесните договори за соработка би можеле да им помогнат на сите страни со поставување ограничувања кои ќе ја избегнат дестабилизирачката конкуренција. Во пракса, овие договори се ретки.
Неуспесите во координацијата, меѓусебната недоверба и двојната намена на вештачката интелигенција прават денес многу потешко да се постигне меѓународно споделеното ограничување што се гледа во минатите договори за оружје.
Во рамките на националните граници, регулацијата е можна за државите со институционална и техничка сила да го следат трендот. На глобално ниво, силите што го движат усвојувањето на вештачката интелигенција ги прават широките, применливи правила речиси невозможни.
Домашен фронт
На домашен план, владите ги држат лостовите. Законодавните тела можат да донесуваат статути, регулаторите можат да издаваат правила, а агенциите можат да бараат усогласеност од програмерите што работат во нивна јурисдикција.
Ова е арената каде што културниот, правниот и економскиот контекст може да се одрази во управувањето. Способна држава може да прилагоди правила за да ја заштити приватноста, да спречи алгоритамска пристрасност и да ги заштити критичните системи без да ја задушува иновацијата.
Сепак, таа способност е нерамномерно распределена. Регулацијата е игра на капацитет.
Ефективниот надзор бара напредна техничка инфраструктура, регулатори кои ги разбираат основните системи и институции доволно агилни за да ги прилагодат правилата како што се менува технологијата.
Без нив, регулативата ризикува да стане симболична, а не ефикасна.
Брзината е првото ограничување. Системите со вештачка интелигенција можат значително да се променат за неколку месеци, додека донесувањето закони обично се менува со години.
Правилата заклучени во статутот ризикуваат да станат застарени пред да се применат. Земјите кои го следат темпото ќе бидат оние кои ќе можат да користат адаптивни механизми како што се променливи стандарди, регулаторни песочни кутии и поедноставени процеси на измени за да го ажурираат надзорот без законска парализа.
Државите кои воспоставуваат ригидни правила за усогласеност ризикуваат да не успеат во значајната регулатива.
Второто ограничување е експертизата. Во многу земји, регулаторите, судиите и државните службеници немаат техничко знаење за да ги проценат архитектурите на моделите, ризиците од податоците за обука или ранливостите на системот.
Без оваа способност, владите изготвуваат правила што не можат да ги спроведат.
Слабоста е најостра кога вештачката интелигенција е основа на критичната инфраструктура, здравствената заштита или финансиските системи, каде што неуспесите во надзорот можат да имаат непосредни последици со големо влијание.
Без вешти рецензенти, дури и најдобро напишаниот закон за вештачка интелигенција останува малку повеќе од зборови на хартија.
Третото ограничување е зависноста. Државите кои се потпираат на платформи за вештачка интелигенција во странска сопственост, услуги во облак или синџири на снабдување со полупроводници не можат целосно да ги спроведат своите стандарди.
Ако критичните системи за вештачка интелигенција на една земја се обучени и хостирани во странство, регулаторите ја губат моќта да ги ревидираат или модифицираат. Ова не е апстрактно прашање за суверенитетот.
Без независна способност, националните регулатори работат на милост и немилост на надворешни добавувачи. Искуството на Европа со доминацијата во странски облак нуди предупредувачки преседан.
Дури и за способните држави, наоѓањето на вистинската рамнотежа е тешко. Премногу строгите правила ги насочуваат инвестициите и талентот на други места, бидејќи програмерите гравитираат кон јурисдикции каде што експериментирањето е полесно.
Премногу лабавите правила ја еродираат приватноста, овозможуваат злоупотреба и ја ослабуваат националната безбедност. Постигнувањето вистинска рамнотежа бара институционална сила, политичка волја и континуирана калибрација. Некои ќе успеат; многумина нема.
Меѓународно управување
Меѓународната слика е посурова. Примарната причина е стратешка. Вештачката интелигенција ветува опипливи придобивки во воената ефикасност и ниедна сериозна сила не е подготвена да забави.
Во динамиката на трката во вооружување, воздржаноста е политички токсична. Стравот од заостанување и стратешката неповолност што може да ја донесе, ги надминуваат перцепираните придобивки од колективните ограничувања.
Парите го потврдуваат моментумот. Глобалниот пазар на воена вештачка интелигенција, вреден околу 10 милијарди долари во 2024 година, се предвидува да расте за повеќе од 13 проценти годишно и во следната деценија.
Само во САД, трошоците за вештачка интелигенција во одбраната се проценуваат на околу 2 милијарди долари годишно, при што милијарди повеќе одат во автономни системи и платформи за поддршка на одлуки. Овие буџети не сигнализираат подготовка за пауза. Тие се планови за забрзување.
Дури и ако владите сакаат да ја забават трката, проблемот со верификацијата ќе остане непремостлив.
Една од причините зошто договорите за нуклеарно оружје функционираа беше тоа што боевите глави и системите за испорака беа големи, тешки за криење и лесни за броење.
Моделите на вештачката интелигенција не се. Тие можат да бидат обучени во тајност, складирани на потрошувачки хардвер, вградени во цивилни апликации и копирани глобално.
Режимот на инспекција за вештачка интелигенција би барал наметливо ниво на дигитален надзор што ниедна голема сила не би го прифатила. Во таква средина, поттикот за измама е огромен.
Технологијата со двојна употреба дополнително ја замаглува сликата. Истиот систем за компјутерска визија што се користи за медицинско снимање може да се прилагоди за таргетирање на беспилотни летала; истиот голем јазичен модел што пишува скрипти за услуги на клиентите може да генерира убедлива пропаганда или дезинформации.
Тоа значи дека договор насочен кон „воена вештачка интелигенција“ неизбежно би допрел до цивилната технологија, нешто што повеќето земји не се подготвени да го потчинат на странска инспекција.
Состојбата во меѓународниот поредок го усложнува проблемот. Мултилатералната дипломатија се бори дури и за помалку спорни прашања како што се климатските цели, реформата на СТО и спречувањето на геноцид.
Довербата меѓу големите сили е ниска и опаѓа. Дискусиите на ОН за „роботите убијци“ се влечат со години без решение, и покрај широката согласност меѓу помалите држави.
Силите со најнапредни способности за вештачка интелигенција, како што се САД и Кина, гледаат повеќе ризик отколку корист во тоа да се обврзат на ограничувањата што ривалите може да ги игнорираат.
Веројатниот резултат е фрагментирана меѓународна средина. Државите ќе се стремат кон системи за оружје и разузнавање овозможени од вештачка интелигенција без договорени заштитни огради.
Поделена стратегија
Во оваа позадина, најпрактичниот курс е поделена стратегија. Дома, владите треба да изградат капацитет за управување преку обука на регулатори, развој на алатки за ревизија и обезбедување на синџири на снабдување со вештачка интелигенција.
Независноста во пресметувањето, развојот на модели и инфраструктурата за хостирање е од суштинско значење за секој сериозен регулатор.
На меѓународно ниво, целта треба да бидат тесни, извршни договори во области со висок ризик, како што се забрана на вештачка интелигенција во нуклеарните системи за команда и контрола, забрана на одредени класи на смртоносно автономно оружје или барање известување за инциденти со вештачка интелигенција што влијаат на критичната инфраструктура.
Ваквите договори ќе бидат ограничени по обем и кревки во спроведувањето, но барем можат да ги забават најдестабилизирачките употреби.
Дипломатијата Трак 2 (Track II), користејќи неформални канали помеѓу техничките експерти и воените планери, може да помогне во градењето на довербата и разбирањето потребни за подоцнежните формални договори.
Коалициите за контрола на извозот, како онаа што веќе ги ограничува врвните чипови со вештачка интелигенција на одредени дестинации, исто така можат да играат улога во управувањето на неширењето.
Но креаторите на политиките би требало да бидат свесни дека доминантната динамика на меѓународно ниво ќе остане конкурентна.
Вештачката интелигенција ќе продолжи да се движи брзо, водена и од комерцијалните можности и од императивите за национална безбедност. Регулативата ќе заостанува, а празнините ќе бидат пополнети не со мултилатерални договори, туку со еднострано барање предност.
Ерата на вештачката интелигенција ќе биде нееднакво управувана. На домашно ниво, неколку способни држави ќе развијат системи што ја балансираат иновацијата со безбедноста и суверенитетот.
На меѓународно ниво, трката ќе продолжи во голема мера без управување, со повремени тесни договори во најопасните ниши.
Озан Ахмет Четин
Озан Ахмет Четин е раководител на програмата за технолошка политика во Фондацијата Куме и нерезидентен истражувач во Сета Вашингтон. Неговото истражување се фокусира на новите технологии со импликации врз националната безбедност.
Извор: ТРТ Ворлд
Напомена: Ставовите изразени во овој напис му припаѓаат на авторот и не ја одразуваат нужно уредувачката политика на ТРТ Балкан