Бројот на жртви во насилните протести во Непал се искачи на 31, додека се во тек разговорите за формирање привремена влада по насилството што ја собори владата на премиерот КП Шарма Оли, објавија локалните медиуми во четврток.

Според Одделот за судска медицина при Универзитетската наставна болница Трибхуван, каде што телата на мртвите демонстранти се однесени на обдукција, досега се утврдени прелиминарни идентитети на 25 жртви.

Идентитетите на преостанатите шестмина починати, од кои една е жена, сè уште не се познати, објави локалниот англиски весник „Катманду пост“.

Непалските војници отворија оган во четврток наутро за да спречат бегство од затвор, убивајќи најмалку двајца затвореници и ранувајќи повеќе од десетина.

Последниот обид за бегство од затвор се случи во округот Рамечхап во покраината Багмати, кога затворениците пробија неколку внатрешни брави и се обидоа да ја скршат главната порта пред безбедносните сили да отворат оган.

Во затворот се наоѓаат повеќе од 300 затвореници.