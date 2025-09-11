СВЕТ
2 мин читање
Бројот на жртви во насилните протести во Непал се искачи на 31
Во Непал имаше неколку бегства од затвор по насилните протести, при што 15.000 затвореници успеаја да избегаат во текот на изминатите неколку дена
Бројот на жртви во насилните протести во Непал се искачи на 31
Бројот на жртви во насилните протести во Непал се искачи на 31 / Reuters
пред 20 часа

Бројот на жртви во насилните протести во Непал се искачи на 31, додека се во тек разговорите за формирање привремена влада по насилството што ја собори владата на премиерот КП Шарма Оли, објавија локалните медиуми во четврток.

Според Одделот за судска медицина при Универзитетската наставна болница Трибхуван, каде што телата на мртвите демонстранти се однесени на обдукција, досега се утврдени прелиминарни идентитети на 25 жртви.

Идентитетите на преостанатите шестмина починати, од кои една е жена, сè уште не се познати, објави локалниот англиски весник „Катманду пост“.

Непалските војници отворија оган во четврток наутро за да спречат бегство од затвор, убивајќи најмалку двајца затвореници и ранувајќи повеќе од десетина.

Последниот обид за бегство од затвор се случи во округот Рамечхап во покраината Багмати, кога затворениците пробија неколку внатрешни брави и се обидоа да ја скршат главната порта пред безбедносните сили да отворат оган.

Во затворот се наоѓаат повеќе од 300 затвореници.

Препорачано

Полицијата соопшти дека ситуацијата е под контрола и дека ниту еден затвореник не може да избега.

Во Непал имаше неколку бегства од затвор по насилните протести, при што 15.000 затвореници успеаја да избегаат во текот на изминатите неколку дена.

Армијата ја презеде командата над безбедноста во земјата откако протестите на „Генерацијата З“ го принудија Оли да поднесе оставка.

Во тек се разговори за избор на раководство за привремена влада што ќе ја води малата хималајска земја до нови избори.

Младите протестанти ја избраа поранешната врховна судијка Сушила Карки на онлајн анкета за кандидат за шеф на привремената влада.

Еден дел од демонстрантите го предложија градоначалникот на Катманду, Балендра Шах, за претседател на привремената влада.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us