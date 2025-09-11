Бројот на жртви во насилните протести во Непал се искачи на 31, додека се во тек разговорите за формирање привремена влада по насилството што ја собори владата на премиерот КП Шарма Оли, објавија локалните медиуми во четврток.
Според Одделот за судска медицина при Универзитетската наставна болница Трибхуван, каде што телата на мртвите демонстранти се однесени на обдукција, досега се утврдени прелиминарни идентитети на 25 жртви.
Идентитетите на преостанатите шестмина починати, од кои една е жена, сè уште не се познати, објави локалниот англиски весник „Катманду пост“.
Непалските војници отворија оган во четврток наутро за да спречат бегство од затвор, убивајќи најмалку двајца затвореници и ранувајќи повеќе од десетина.
Последниот обид за бегство од затвор се случи во округот Рамечхап во покраината Багмати, кога затворениците пробија неколку внатрешни брави и се обидоа да ја скршат главната порта пред безбедносните сили да отворат оган.
Во затворот се наоѓаат повеќе од 300 затвореници.
Полицијата соопшти дека ситуацијата е под контрола и дека ниту еден затвореник не може да избега.
Во Непал имаше неколку бегства од затвор по насилните протести, при што 15.000 затвореници успеаја да избегаат во текот на изминатите неколку дена.
Армијата ја презеде командата над безбедноста во земјата откако протестите на „Генерацијата З“ го принудија Оли да поднесе оставка.
Во тек се разговори за избор на раководство за привремена влада што ќе ја води малата хималајска земја до нови избори.
Младите протестанти ја избраа поранешната врховна судијка Сушила Карки на онлајн анкета за кандидат за шеф на привремената влада.
Еден дел од демонстрантите го предложија градоначалникот на Катманду, Балендра Шах, за претседател на привремената влада.