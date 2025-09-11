СВЕТ
1 мин читање
Пакистанската армија тврди дека убила 19 осомничени милитанти
Најмалку 14 осомничени милитанти беа убиени во безбедносна операција во племенскиот округ Мохманд во покраината Хајбер-Пахтунхва по интензивна размена на оган, се вели во соопштението на војската.
Пакистанската армија тврди дека убила 19 осомничени милитанти
Пакистанската армија тврди дека убила 19 осомничени милитанти / Reuters
пред 20 часа

Пакистанската армија во четвртокот соопшти дека убила 19 осомничени милитанти во одделни операции во северозападен Пакистан во текот на изминатите 2 дена.

Најмалку 14 осомничени милитанти беа убиени во безбедносна операција во племенскиот округ Мохманд во покраината Хајбер-Пахтунхва по интензивна размена на оган, се вели во соопштението на војската.

Уште петмина осомничени милитанти беа убиени во две одделни акции во немирниот племенски округ Северен Вазиристан, кој се граничи со соседен Авганистан и округот Бану.

Оружје и муниција беа исто така запленети од убиените, кои останаа активно вклучени во бројни терористички активности во овие области, се додава во соопштението.

Препорачано

Во областа се спроведуваат операции за дезинфекција, бидејќи безбедносните сили на Пакистан се решени да ја отстранат заканата од тероризам од земјата, се заклучува во соопштението.

Пакистан регистрира зголемен број напади врз безбедносните сили во последниве години, за што ги обвинува милитантите лојални на Техрик-Талибан Пакистан, мрежа од неколку забранети групи, „со седиште во Авганистан“.

Кабул ги отфрла обвинувањата.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us