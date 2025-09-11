Пакистанската армија во четвртокот соопшти дека убила 19 осомничени милитанти во одделни операции во северозападен Пакистан во текот на изминатите 2 дена.

Најмалку 14 осомничени милитанти беа убиени во безбедносна операција во племенскиот округ Мохманд во покраината Хајбер-Пахтунхва по интензивна размена на оган, се вели во соопштението на војската.

Уште петмина осомничени милитанти беа убиени во две одделни акции во немирниот племенски округ Северен Вазиристан, кој се граничи со соседен Авганистан и округот Бану.

Оружје и муниција беа исто така запленети од убиените, кои останаа активно вклучени во бројни терористички активности во овие области, се додава во соопштението.