Претставничкиот дом на САД вчера го усвои Законот за одбранбена политика, кој вклучува воен буџет од 892,6 милијарди долари за следната година, од кои 400 милиони долари се наменети за безбедносна помош на Украина.

Според „Њујорк тајмс“, целта на овој закон е да се поедностави и забрза исполнувањето на воените потреби на Пентагон, но и да се зајакне воената подготвеност и да се зголемат платите на американскиот воен персонал, со 142 милијарди долари за истражување, развој и тестирање на нова одбранбена технологија.

Законот, на барање на републиканците, вклучуваше нови ограничувања за блокирање на Иницијативата за разновидност, еднаквост и вклученост (DEI), серија климатски ограничувања и зголемување на протокот на деактивирано воено оружје во програмата за цивилно огнено оружје.