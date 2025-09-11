СВЕТ
Изгласан одбранбен буџет на САД од 900 милијарди долари од кои 400 мииони за Украина
Се очекува работата на документот да биде завршена во наредните денови, по што пратениците од двата дома ќе се согласат за конечна верзија што ќе му биде испратена на претседателот Доналд Трамп за негов потпис
пред 18 часа

Претставничкиот дом на САД вчера го усвои Законот за одбранбена политика, кој вклучува воен буџет од 892,6 милијарди долари за следната година, од кои 400 милиони долари се наменети за безбедносна помош на Украина.

Според „Њујорк тајмс“, целта на овој закон е да се поедностави и забрза исполнувањето на воените потреби на Пентагон, но и да се зајакне воената подготвеност и да се зголемат платите на американскиот воен персонал, со 142 милијарди долари за истражување, развој и тестирање на нова одбранбена технологија.

Законот, на барање на републиканците, вклучуваше нови ограничувања за блокирање на Иницијативата за разновидност, еднаквост и вклученост (DEI), серија климатски ограничувања и зголемување на протокот на деактивирано воено оружје во програмата за цивилно огнено оружје.

Законот, усвоен со 231-196, исто така обезбедува 400 милиони долари за иницијативата на Пентагон за обезбедување безбедносна помош на Киев, и покрај противењето на некои републиканци и предлогот на пратеничката Марџори Тејлор Грин за намалување на финансирањето на Украина.

Покрај тоа, Пентагон ќе мора да поднесе извештај до Конгресот доколку администрацијата планира да ја откаже или суспендира веќе одобрената воена помош за Украина.

Се очекува работата на документот да биде завршена во наредните денови, по што пратениците од двата дома ќе се согласат за конечна верзија што ќе му биде испратена на претседателот Доналд Трамп за негов потпис.

