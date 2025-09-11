Индија денеска соопшти дека побарала од Русија да ја прекине практиката на регрутирање нејзини државјани во војската и да ги ослободи поради војната во Украина.

Ова доаѓа откако во Индија се појавија извештаи дека повеќе индиски државјани се регрутирани во руската армија за да се борат во Украина.

Портпаролот на Министерството за надворешни работи на Индија, Рандхир Џајсвал, изјави дека владата, во текот на изминатата година, „ги нагласила ризиците и опасностите што се својствени за овој тек на дејствување и соодветно ги предупредила индиските граѓани“.

„Исто така, го покренавме прашањето со руските власти, и во Делхи и во Москва, барајќи оваа практика да се прекине и нашите државјани да бидат ослободени“, рече тој.