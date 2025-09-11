СВЕТ
Индија побара Русија да не регрутира нејзини државјани
Ова доаѓа откако во Индија се појавија извештаи дека повеќе индиски државјани се регрутирани во руската армија за да се борат во Украина.
India asks from Russia to stop recruiting its citizens / AA
пред 18 часа

Индија денеска соопшти дека побарала од Русија да ја прекине практиката на регрутирање нејзини државјани во војската и да ги ослободи поради војната во Украина.

Ова доаѓа откако во Индија се појавија извештаи дека повеќе индиски државјани се регрутирани во руската армија за да се борат во Украина.

Портпаролот на Министерството за надворешни работи на Индија, Рандхир Џајсвал, изјави дека владата, во текот на изминатата година, „ги нагласила ризиците и опасностите што се својствени за овој тек на дејствување и соодветно ги предупредила индиските граѓани“.

„Исто така, го покренавме прашањето со руските власти, и во Делхи и во Москва, барајќи оваа практика да се прекине и нашите државјани да бидат ослободени“, рече тој.

Министерството ги повика „сите индиски државјани да се држат настрана од какви било понуди за приклучување кон руската армија, бидејќи ова е курс полн со опасност“.

Во јули оваа година, индискиот парламент беше информиран дека во руските вооружени сили има 127 индиски државјани, од кои услугите на 98 лица се прекинати „како резултат на континуиран ангажман меѓу индиската и руската влада“.

Министерството соопшти дека 13 индиски државјани остануваат во руските вооружени сили, од кои 12 лица се пријавени како исчезнати од руска страна.

Пред тоа, во март, индиската влада соопшти дека 12 индиски државјани ги загубиле животите за време на тековниот конфликт.

