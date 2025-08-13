Главниот извршен директор на ОпенAИ, Сем Алтман, го обвини Илон Маск дека манипулира со социјалната мрежа Х во корист на своите компании и да им наштети на конкурентите.

Алтман реагираше на тврдењата на Маск дека Епл се занимава со антимонополски прекршувања во корист на ОпенАИ.

„Ова е извонредно тврдење со оглед на она што го слушнав дека Илон манипулира со X за да има корист за себе и за своите компании и да им наштети на конкурентите и луѓето што не ги сака“, напиша Алтман на социјалната мрежа X.

Алтман истакна дека би сакал да се спроведе контраистражување за активностите на Маск, додавајќи дека ОпенАИ ќе продолжи да се фокусира на развојот на квалитетни производи.

„ОпенАИ ќе остане фокусиран на производство на одлични производи“, рече тој.

Претходно Маск, кој ја води компанијата за вештачка интелигенција хАИ на X објави за однесувањето на Епл.

Извршниот директор на Тесла се пожали дека Грок, неговиот асистент за вештачка интелигенција, не е претставен во делот за вештачка интелигенција на Епл и покрај тоа што е „најпаметна вештачка интелигенција во светот на најтешките тестови“.