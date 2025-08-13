Кина од септември почнува нова програма за субвенционирање на каматата за лични потрошувачки кредити со цел да ги намали трошоците за позајмување на граѓаните, да ја зголеми потрошувачката и да го забрза економскиот раст, објави денес Министерството за финансии на Кина.

Програмата се однесува на кредити што се користат за потрошувачка, вклучувајќи купување автомобили, трошоци за образование и здравствена заштита, а субвенциите ќе изнесуваат до 3.000 јуани по лице (околу 357 евра) и ќе важат до 31 август 2026 година, објавува „Глобал тајмс“.

Паралелно со оваа мерка, властите во Пекинг воведуваат и субвенции на камата за кредити за компании од осум сектори: угостителство, здравствена заштита, грижа за стари лица, грижа за деца, домаќинство, култура, туризам и спорт.

Каматните стапки се намалуваат за еден процентен поен годишно со новите субвенции, при што централната влада покрива 90 проценти од трошоците, а локалните власти ги покриваат преостанатите 10 проценти.