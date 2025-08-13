БИЗНИС И ТЕХНОЛОГИЈА
2 мин читање
Кина воведува субвенции за потрошувачки кредити и кредити за услужниот сектор
Субвенциите ќе изнесуваат до 357 евра и се однесуваат на кредити за купување автомобили, трошоци за образование и здравствена заштита, а целта на програмата е да се зголеми потрошувачката и да се забрза економскиот раст
Кина воведува субвенции за потрошувачки кредити и кредити за услужниот сектор
Пекинг воведува и субвенции на камата за кредити за компании, a максималниот износ на кредит што може да се субвенционира е 120.000 евра / AP
13 август 2025

Кина од септември почнува нова програма за субвенционирање на каматата за лични потрошувачки кредити со цел да ги намали трошоците за позајмување на граѓаните, да ја зголеми потрошувачката и да го забрза економскиот раст, објави денес Министерството за финансии на Кина.

Програмата се однесува на кредити што се користат за потрошувачка, вклучувајќи купување автомобили, трошоци за образование и здравствена заштита, а субвенциите ќе изнесуваат до 3.000 јуани по лице (околу 357 евра) и ќе важат до 31 август 2026 година, објавува „Глобал тајмс“.

Паралелно со оваа мерка, властите во Пекинг воведуваат и субвенции на камата за кредити за компании од осум сектори: угостителство, здравствена заштита, грижа за стари лица, грижа за деца, домаќинство, култура, туризам и спорт.

Каматните стапки се намалуваат за еден процентен поен годишно со новите субвенции, при што централната влада покрива 90 проценти од трошоците, а локалните власти ги покриваат преостанатите 10 проценти.

Препорачано

Максималниот износ на кредит што може да се субвенционира е еден милион јуани (околу 120.000 евра).

Аналитичарите проценуваат дека програмата ќе ги намали финансиските трошоци и за граѓаните и за компаниите, ќе го подобри квалитетот на услугите и ќе ја забрза домашната потрошувачка.

Овие иницијативи следат по претходните владини програми во Пекинг, како што се замена на стари автомобили и домашни апарати, а експертите очекуваат комбинираниот ефект да го забрза растот на потрошувачката во втората половина од годината.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us