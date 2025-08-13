Американските власти користат таен надзор за откривање на нелегални пратки на напредни чипови со можности за вештачка интелигенција во Кина, објави Ројтерс, повикувајќи се на два анонимни извори запознаени со ова прашање.

Според информациите од изворот, уредите за локација се инсталирани во одбрани пратки на чипови од Нвидиа и АМД, кои се сметаат за ризични или веќе се под истрага.

Се следат и серверите на компаниите Дел технолоџис (Del tehnologis) и Супер мајро компјутер (Super majro komputer), кои ги користат овие напредни чипови.

Уредите за следење, обично скриени во пакувањето, им овозможуваат на американските власти да идентификуваат и гонат поединци и фирми кои профитираат од кршење на ограничувањата за извоз.