Американските власти користат таен надзор за откривање на нелегални пратки на напредни чипови со можности за вештачка интелигенција во Кина, објави Ројтерс, повикувајќи се на два анонимни извори запознаени со ова прашање.
Според информациите од изворот, уредите за локација се инсталирани во одбрани пратки на чипови од Нвидиа и АМД, кои се сметаат за ризични или веќе се под истрага.
Се следат и серверите на компаниите Дел технолоџис (Del tehnologis) и Супер мајро компјутер (Super majro komputer), кои ги користат овие напредни чипови.
Уредите за следење, обично скриени во пакувањето, им овозможуваат на американските власти да идентификуваат и гонат поединци и фирми кои профитираат од кршење на ограничувањата за извоз.
Според изворите, слична технологија за геолокација се користи веќе неколку години и се користи за борба против нелегалната трговија со опрема.
Компаниите Нвидиа и АМД неодамна постигнаа договор со американската администрација во кој добија лиценца за извоз на одредени производи во Кина, со обврска да платат надомест од 15 проценти за продажба на напредни чипови на кинескиот пазар, објавија медиумите.
Властите во Пекинг, сепак,ги повикаа кинеските компании да престанат да ги користат чиповите на споменатите американски компании и да го забрзаат развојот на сопствените решенија.