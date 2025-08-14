Јапонија ќе користи генеративна вештачка интелигенција (ВИ) за да ги учи децата за настава на јапонски јазик и други наставни програми.

Овој потег доаѓа во услови на недостиг на наставници кои можат говорат истовремено странски јазици, а имаат ученици кои се со странско потекло.

Се очекува да бидат подготвени упатства за употреба на вештачката интелигенција за усвојување на ефективни методи на настава за други предмети, покрај наставата по јапонски јазик.

Министерството за образование планира да создаде систем што комбинира генеративни апликации за превод со вештачка интелигенција со онлајн настава за да ги едуцира сите ученици без оглед на нивното потекло.