БИЗНИС И ТЕХНОЛОГИЈА
2 мин читање
Производството на пластика се зголемило за 200 пати и е сè поголема закана за здравјето на луѓето
Светот е во длабока „криза на пластика“, која предизвикува болести и предвремени смртни случаи кај луѓе од сите возрасти, а годишно предизвикува штета во вредност од најмалку 1,4 милијарди евра, објави медицинското списание „Лансет“
Дури осум милијарди тони пластика ја загадуваат планетата, а помалку од 10% од пластичниот отпад се рециклира / Reuters
4 август 2025

Производството на пластика се зголемило за повеќе од 200 пати од 1950 година и влијае на здравјето на луѓето во сите фази на производство, од екстракција на суровини до конечно отстранување, според извештај објавен во медицинското списание „Лансет“.

Денес, пластиката е сериозна и растечка закана, која не е доволно препознаена, како за здравјето на луѓето, така и за планетата, се наведува во извештајот.

Светот е во длабока „криза на пластика“, која предизвикува болести и предвремени смртни случаи кај луѓе од сите возрасти, а годишно предизвикува штета во вредност од најмалку 1,4 милијарди евра.

Оваа криза е предизвикана од огромното забрзување на производството на пластика, кое се зголеми за повеќе од 200 пати од средината на минатиот век и би можело речиси да се тројно зголеми до 2060 година, надминувајќи една милијарда тони годишно.

Иако пластиката има многу корисни примени, најголем раст е забележан во производството на пластика за еднократна употреба, како што се шишиња за пијалоци и пакувања за брза храна.

Резултатот е масовно загадување - дури осум милијарди тони пластика ја загадуваат целата планета, од врвот на Монт Еверест до најдлабоките делови на океанот, а помалку од 10 проценти од пластичниот отпад се рециклира.

Загадувањето со пластика може дури и да придонесе за ширење на болести, бидејќи водата заробена во пластичниот отпад создава идеални места за размножување на комарци.

recommended

Извештајот беше објавен во пресрет на завршните преговори за глобален договор за пластика, кој треба да биде правно обврзувачки и да ја реши оваа криза.

Сепак, преговорите беа попречени од несогласувањата меѓу повеќе од 100 земји кои го поддржуваат ограничувањето на производството на пластика и земјите богати со нафта кои се спротивставуваат на тоа.

„Имаме многу податоци за сериозните здравствени и еколошки последици од загадувањето со пластика“, вели професорот Филип Ландриган, педијатар и епидемиолог на Бостонскиот колеџ и главен автор на извештајот.

Тој предупредува дека договорот за пластика мора да вклучува мерки за заштита на здравјето на луѓето и планетата.

„Најмногу изложени на ризик се најранливите - децата и бебињата. Оваа криза носи огромни економски трошоци за целото општество. Треба итно да дејствуваме“, нагласува Ландриган.

Иако застапниците на индустријата за пластика инсистираат дека рециклирањето е решението, извештајот јасно покажува дека производството на пластика е премногу сложено за ефикасен процес на рециклирање, за разлика од хартијата, стаклото или металот.

