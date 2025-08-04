Производството на пластика се зголемило за повеќе од 200 пати од 1950 година и влијае на здравјето на луѓето во сите фази на производство, од екстракција на суровини до конечно отстранување, според извештај објавен во медицинското списание „Лансет“.

Денес, пластиката е сериозна и растечка закана, која не е доволно препознаена, како за здравјето на луѓето, така и за планетата, се наведува во извештајот.

Светот е во длабока „криза на пластика“, која предизвикува болести и предвремени смртни случаи кај луѓе од сите возрасти, а годишно предизвикува штета во вредност од најмалку 1,4 милијарди евра.

Оваа криза е предизвикана од огромното забрзување на производството на пластика, кое се зголеми за повеќе од 200 пати од средината на минатиот век и би можело речиси да се тројно зголеми до 2060 година, надминувајќи една милијарда тони годишно.

Иако пластиката има многу корисни примени, најголем раст е забележан во производството на пластика за еднократна употреба, како што се шишиња за пијалоци и пакувања за брза храна.

Резултатот е масовно загадување - дури осум милијарди тони пластика ја загадуваат целата планета, од врвот на Монт Еверест до најдлабоките делови на океанот, а помалку од 10 проценти од пластичниот отпад се рециклира.

Загадувањето со пластика може дури и да придонесе за ширење на болести, бидејќи водата заробена во пластичниот отпад создава идеални места за размножување на комарци.