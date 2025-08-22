Ракетата „Фалкон 9“ на „Спејс Екс“ го лансираше реупотребливото вселенско летало X-37Б на американските вселенски сили на долгорочна тајна мисија, што го означува осмиот лет на програмата од нејзиното деби во 2010 година.
Мисијата е прва откако X-37Б заврши лет од 434 дена минатиот март.
Поради класифицираната природа на лансирањето, Спејс Екс го прекина својот пренос во живо по слетувањето на првата фаза и не даде детали за втората фаза на ракетата Фалкон 9, испуштањето на X-37Б произведено од Боинг или неговата орбитална патека.
Официјални лица од Вселенските сили на САД и Боинг потврдија дека на леталото имало два експериментални товари опрема.
Едниот ќе тестира брзи ласерски комуникации помеѓу X-37Б и малите релејни сателити кои се дел од растечката вселенска мрежа.
Другиот е квантен навигациски сензор дизајниран да ја одреди точната позиција на вселенското летало во вселената со „детектирање на ротација и забрзување на атомите без потпирање на сателитски мрежи како традиционалниот ГПС.