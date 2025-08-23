Светската здравствена организација (СЗО) и Светската метеоролошка организација (СМО) објавија заеднички извештај предупредувајќи дека екстремната топлина става милијарди работници во сериозен ризик, а климатските промени предизвикуваат почести и поинтензивни топлотни бранови.

„Топлинскиот стрес веќе им штети на здравјето и егзистенцијата на милијарди работници, особено во најранливите заедници. Ова ново упатство нуди практични решенија засновани на докази за заштита на животите, намалување на нееднаквоста и градење поотпорни работни сили во светот што се затоплува“, рече д-р Џереми Фарар, помошник генерален директор на СЗО за промоција на здравјето, превенција и нега на болести.

Извештајот, „Климатските промени и топлотниот стрес на работното место“, се потпира на пет децении докази и го истакнува сериозниот данок што го носат растечките температури врз здравјето и продуктивноста. Според СМО, 2024 година беше најжешката година досега, при што дневните температури над 40°C (104 F), па дури и 50°C стануваа сè почести.

„Професионалниот топлотен стрес стана глобален општествен предизвик, кој повеќе не е ограничен само на земјите лоцирани близу до екваторот - како што беше нагласено од неодамнешниот топлотен бран во Европа. Заштитата на работниците од екстремна топлина не е само здравствен императив, туку и економска неопходност”, рече заменик-генералниот секретар на СМО, Ко Барет.