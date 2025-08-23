Светската здравствена организација (СЗО) и Светската метеоролошка организација (СМО) објавија заеднички извештај предупредувајќи дека екстремната топлина става милијарди работници во сериозен ризик, а климатските промени предизвикуваат почести и поинтензивни топлотни бранови.
„Топлинскиот стрес веќе им штети на здравјето и егзистенцијата на милијарди работници, особено во најранливите заедници. Ова ново упатство нуди практични решенија засновани на докази за заштита на животите, намалување на нееднаквоста и градење поотпорни работни сили во светот што се затоплува“, рече д-р Џереми Фарар, помошник генерален директор на СЗО за промоција на здравјето, превенција и нега на болести.
Извештајот, „Климатските промени и топлотниот стрес на работното место“, се потпира на пет децении докази и го истакнува сериозниот данок што го носат растечките температури врз здравјето и продуктивноста. Според СМО, 2024 година беше најжешката година досега, при што дневните температури над 40°C (104 F), па дури и 50°C стануваа сè почести.
„Професионалниот топлотен стрес стана глобален општествен предизвик, кој повеќе не е ограничен само на земјите лоцирани близу до екваторот - како што беше нагласено од неодамнешниот топлотен бран во Европа. Заштитата на работниците од екстремна топлина не е само здравствен императив, туку и економска неопходност”, рече заменик-генералниот секретар на СМО, Ко Барет.
Во упатството се забележува дека продуктивноста на работниците се намалува за 2-3% за секој степен над 20°C. Здравствените ризици поврзани со екстремната топлина вклучуваат топлотен удар, дехидрација, дисфункција на бубрезите и невролошки нарушувања. Околу половина од светската популација веќе страда од негативни ефекти од високите температури, се наведува во него.
Агенциите ги повикаа владите и работодавачите да усвојат планови за акција за професионална топлина, да ја подигнат свеста за симптомите на топлотен стрес и да дизајнираат прифатлива, одржлива заштита за работниците.
„Овој извештај претставува клучна пресвртница во нашиот колективен одговор на растечката закана од екстремна топлина во светот на работата“, рече Хоаким Пинтадо Нунес, шеф на одделот за безбедност и здравје при работа во Меѓународната организација на трудот.