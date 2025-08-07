СВЕТ
Уапсени неколку лица осомничени дека планирале државен удар во Германија
Шестмината осомничени, меѓу кои и една жена, се поврзани со таканаречените „Рајхсбургери“, приврзаници на принцот Хајнрих XIII, чии водечки членови беа уапсени во декември 2022 година
Полицијата утрово спровела претреси на осум локации, четири во Баварија, три во Саксонија и една во Тирингија / Reuters
пред 12 часа

Сојузниот јавен обвинител во Германија започна истрага против неколку лица под сомнение дека се членови на терористичка организација и дека подготвувале сериозно кривично дело насочено против уставниот поредок, објави денес Сојузното обвинителство.

Како што е наведено, осомничените планирале насилно соборување на германската држава и воспоставување сопствен државен систем.

Групата е поврзана со таканаречените „Рајхсбургери“, приврзаници на принцот Хајнрих XIII, чии водечки членови беа уапсени во декември 2022 година.

Како дел од истрагата, идентификувани се нови осомничени кои наводно ја поддржувале групата или учествувале во подготвителни активности, соопшти баварската полиција.

Поради ова, баварската криминалистичка полиција, под надзор на Обвинителството во Минхен, започна истрага против шест лица.

Денес, во раните утрински часови, беа спроведени претреси на осум локации, четири во Баварија, три во Саксонија и една во Тирингија.

Осомничените се пет мажи и една жена, на возраст меѓу 40 и 61 година, прецизираше полицијата.

Обвинителството објави дека, поради тековната истрага, во моментов не може да даде дополнителни информации и нагласи дека осомничените се сметаат за невини.

