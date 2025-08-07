Сојузниот јавен обвинител во Германија започна истрага против неколку лица под сомнение дека се членови на терористичка организација и дека подготвувале сериозно кривично дело насочено против уставниот поредок, објави денес Сојузното обвинителство.

Како што е наведено, осомничените планирале насилно соборување на германската држава и воспоставување сопствен државен систем.

Групата е поврзана со таканаречените „Рајхсбургери“, приврзаници на принцот Хајнрих XIII, чии водечки членови беа уапсени во декември 2022 година.

Како дел од истрагата, идентификувани се нови осомничени кои наводно ја поддржувале групата или учествувале во подготвителни активности, соопшти баварската полиција.