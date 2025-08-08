Повеќе од 800 спортисти се убиени во Газа од почетокот на израелската офанзива на 7 октомври 2023 година, додека спортската заедница продолжува да страда од бомбардирање, глад и колапс на инфраструктурата, соопштија палестински официјални претставници.

Палестинската фудбалска асоцијација (ПФА) соопшти дека меѓу 808-те спортисти убиени во Газа во изминатите 22 месеци 421 се фудбалери, од кои речиси половина се деца.

Последната жртва беше поранешниот палестински репрезентативен фудбалер Сулејман ал-Обаид, кој беше убиен вчера чекајќи хуманитарна помош.

ПФА во соопштението наведува: „Поранешниот репрезентативец Сулејман ал-Обаид е убиен за време на напад од страна на окупаторските сили додека чекаше хуманитарна помош во Појасот Газа“.

Ал-Обаид (41) роден во Газа и татко на пет деца, се сметаше за една од најсјајните ѕвезди во историјата на палестинскиот фудбал. Тој одигра 24 официјални натпревари за националниот тим и постигна два гола.

Од октомври 2023 година, бројот на фудбалери убиени или починати од глад достигна 421, од кои 103 деца, според ПФА.

Над 61.200 Палестинци во Газа, повеќето од нив жени и деца, се убиени во израелската геноцидна војна од октомври 2023 година.

Тековните израелски напади, кои траат веќе втора година, го уништија палестинскиот спорт. Спортисти, тренери и судии се убиени, а цели спортски објекти се бомбардирани, запалени или пренаменети како масовни гробници.