Повеќе од 800 спортисти се убиени во Газа од почетокот на израелската офанзива на 7 октомври 2023 година, додека спортската заедница продолжува да страда од бомбардирање, глад и колапс на инфраструктурата, соопштија палестински официјални претставници.
Палестинската фудбалска асоцијација (ПФА) соопшти дека меѓу 808-те спортисти убиени во Газа во изминатите 22 месеци 421 се фудбалери, од кои речиси половина се деца.
Последната жртва беше поранешниот палестински репрезентативен фудбалер Сулејман ал-Обаид, кој беше убиен вчера чекајќи хуманитарна помош.
ПФА во соопштението наведува: „Поранешниот репрезентативец Сулејман ал-Обаид е убиен за време на напад од страна на окупаторските сили додека чекаше хуманитарна помош во Појасот Газа“.
Ал-Обаид (41) роден во Газа и татко на пет деца, се сметаше за една од најсјајните ѕвезди во историјата на палестинскиот фудбал. Тој одигра 24 официјални натпревари за националниот тим и постигна два гола.
Од октомври 2023 година, бројот на фудбалери убиени или починати од глад достигна 421, од кои 103 деца, според ПФА.
Над 61.200 Палестинци во Газа, повеќето од нив жени и деца, се убиени во израелската геноцидна војна од октомври 2023 година.
Тековните израелски напади, кои траат веќе втора година, го уништија палестинскиот спорт. Спортисти, тренери и судии се убиени, а цели спортски објекти се бомбардирани, запалени или пренаменети како масовни гробници.
Според извештаите, околу 90% од спортската инфраструктура во Газа е уништена.
ПФА соопшти дека 288 спортски објекти се делумно или целосно уништени од израелските сили низ Газа и Западниот Брег, вклучувајќи стадиони, спортски сали и фудбалски клубови.
Меѓу нив е и седиштето на ПФА, кое беше погодено во израелските воздушни напади.Од уништените објекти, 268 беа во Газа, додека 20 беа на Западниот Брег. Половина од нив директно им служеа на палестинските фудбалски тимови.
Покрај нападите, гладот и неисхранетоста исто така се интензивираа низ Газа, што доведе до речиси целосен колапс на спортскиот живот.
Палестинското Министерство за здравство соопшти дека најмалку 193 лица починале од глад од почетокот на блокадата.
Обединетите нации (ОН) и хуманитарните групи предупредија на масовен глад, бидејќи израелската блокада продолжува да ги прекинува испораките на помош, гориво и храна за населението во Газа.
Жителите на Газа, вклучувајќи ги и спортистите, сè повеќе ги напуштаат спортските активности додека се борат да преживеат среде бомбардирање, раселување и растечки ризик од глад.