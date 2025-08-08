Мачките, едни од најраспостранетите и најсакани домашни миленици низ светот, денеска го одбележуваат својот Mеѓународен ден - 8 Август, ден посветен на нивната заштита, грижа и значење во животот на луѓето.

Овој ден првпат бил воспоставен во 2002 година од страна на Меѓународниот фонд за заштита на животните (IFAW) и има за цел да ја подигне свеста за благосостојбата на мачките и нивното хумано третирање.

Со својата независна природа, грациозни движења и способност за поврзување со луѓето, мачките уживаат посебно место во домовите на милиони семејства низ светот.

Според некои проценки, во светот живеат над 600 милиони домашни и улични мачки, а нивната популарност постојано расте.

Мачките се познати по својот изострен слух и вид, како и по исклучителната рамнотежа.

Тие можат да ги движат ушите одделно, благодарение на повеќе од 30 мускули, и се способни да ги ротираат за 180 степени.

Повеќето мачки спијат во просек од 12 до 16 часа дневно – навика која еволутивно се поврзува со зачувување на енергијата за лов.