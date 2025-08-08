Австралија во петокот го предупреди Израел против преземањето на Газа, велејќи дека таков потег ќе „ја влоши хуманитарната катастрофа“ во опколената крајбрежна енклава Палестина.

„Австралија го повикува Израел да не оди по овој пат“, изјави министерката за надворешни работи Пени Вонг.

Повикот на Канбера дојде откако Кабинетот за безбедност предводен од премиерот Бенјамин Нетанјаху одобри план за преземање на контролата врз Газа, која е опустошена од геноцидната кампања на Израел од октомври 2023 година.

„Решението со две држави е единствениот пат за обезбедување траен мир - палестинска држава и Државата Израел, кои живеат рамо до рамо во мир и безбедност во рамките на меѓународно признатите граници“, рече Вонг, според ABC News.

Според канцеларијата на Нетанјаху, израелските сили ќе се подготват за преземање на контролата врз градот Газа. Најновите сателитски снимки открија дека израелската војска собира војници и опрема во близина на границата со Газа, потенцијално како подготовка за нова копнена инвазија на палестинската територија.

Израелските копнени операции во Газа се во тек од октомври 2023 година, со прекини за време на два прекини на огнот.

Израелскиот кабинет за безбедност, исто така, одобри пет клучни принципи за завршување на војната: расклопување на палестинската група Хамас, обезбедување враќање на сите заложници - и живи и починати - демилитаризација на Појасот Газа, обезбедување израелска безбедносна контрола врз областа и воспоставување цивилна влада која не е предводена од Хамас или Палестинската самоуправа.

Оваа нова операција на Израел, за која се очекува да трае најмалку шест месеци, доаѓа и покрај тоа што Тел Авив се соочува со растечки бес поради неговата деструктивна војна врз Газа, каде што повеќе од 61.200 луѓе се убиени од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел се соочува и со тужба за геноцид во Меѓународниот суд на правдата поради војната против енклавата.