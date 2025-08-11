Австралија формално ќе ја признае Палестина на Генералното собрание на ОН во септември, изјави денеска премиерот Ентони Албанезе.

Тој, заедно со министерката за надворешни работи Пени Вонг истакна дека Палестинската самоуправа дала ветувања за разоружување, признавање на Израел и исклучување на Хамас од какво било идно управување со Палестина, објави Австралисата радиодифузна корпорација.

На прашањето дали објавата може дополнително да ја охрабри владата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху да продолжи со својата воена офанзива во Појасот Газа, Албанезе рече дека ја изразил својата загриженост кај Нетанјаху во врска со воената акција на Израел во Газа.

„Мислам дека го изразив тоа на многу јасен начин. Но, коментарите на премиерот беа слични на она што го даде пред една година, а тоа е дека тие се решени да го отстранат Хамас“, рече тој.

Франција ја објави својата намера да ја признае Палестина на состанокот на Генералното собрание на ОН во Њујорк во септември, додека Велика Британија се заложи да го поддржи признавањето на Палестина ако Израел не исполни низа услови.

Ситуацијата во Газа „ги надмина најлошите стравови во светот“

Повторувајќи ги повиците на Австралија за ослободување на заложниците и итен прекин на огнот, Албанезе рече дека Австралијанците сакаат “мир и безбедност на Блискиот Исток“ и „убиствата да престанат“.

“Мислам дека Австралијанците сакаат да видат крај на овој конфликт, кој трае толку долг временски период. А крајот може да се случи само кога и Израелците и Палестинците ќе можат да живеат во мир и безбедност“, рече тој.

Одговарајќи на прашањето дали одлуката на Австралија е „симболичен гест“ и дали владата очекува САД да стават вето на ова во Советот за безбедност на ОН, Албанезе рече дека објавата е дел од „практичен придонес за градење моментум“.