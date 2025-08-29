Турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган порача Туркије и Јапонија, како „двата краја на Азија“, да се обединат и да дејствуваат како колективна совест на светот, во текст што го напиша за еден од водечките јапонски весници, „Никеи Шимбун“.

„Мостот на срцата што ги поврзува Туркије и Јапонија е посилен од официјалните документи, бидејќи е мост што го храни историјата и човечката совест“, рече Ердоган, потсетувајќи на трагедијата со фрегатата „Ертуѓрул“ во 1890 година, во близина на брегот на Јапонија, Кушимото, истакнувајќи го сочувството на јапонскиот народ како основа на трајното пријателство меѓу двете земји.

Ердоган нагласи дека во текот на многуте години што поминаа, ова пријателство се манифестирало во бројни области, од инфраструктурни проекти до соработка во здравството.

„Нашето партнерство е изградено врз доверба, искреност и достоинство“, рече тој.

Тој ја истакна синергијата помеѓу турската решителност и јапонското инженерство, истакнувајќи го тоа влијание надвор од двете земји, особено на Блискиот Исток, и силниот потенцијал за идни заеднички проекти во Африка, Централна Азија и напори за обнова во Украина и Сирија.

„Денес се наоѓаме во точка каде што меѓународниот систем е потресен од значајни кризи“, нагласи Ердоган, истакнувајќи ги предизвиците од економската нестабилност и енергетската и несигурноста во храна до климатските промени и технолошките ризици.

Тој нагласи дека „ниту една држава денес не може сама да ги реши глобалните предизвици“ и повика на колективно дејствување преку хуманитарна дипломатија вкоренета во споделените културни вредности и меѓусебното почитување.

„Туркије и Јапонија можат да го отворат патот за конструктивни решенија за глобалните предизвици преку нивните заеднички напори“, додаде тој.

- Глобалните предизвици бараат солидарност - Истакнувајќи дека двата народа делат начин на размислување кој „не молчи пред страдањето, им подава рака на оние на кои им е потребна помош и дава приоритет на достоинството и човечката чест“, тој рече дека овој пристап го олеснува нивното заедничко дејствување во надворешната политика.

„Нашите народи се обединети со древна врска на наклонетост и споделени чувства што ги надминуваат границите на соработката на државно ниво“, рече Ердоган, истакнувајќи ја долгогодишната соработка меѓу граѓанското општество, агенциите за помош и организациите за развој, како што се ТИКА во Турција и ЈИЦА во Јапонија.