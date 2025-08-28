СВЕТ
Договорот беше потпишан во зградата на Генералната администрација за електрична енергија во Дамаск.
Генералниот завод за пренос и дистрибуција на електрична енергија на Сирија потпиша договор со сириско-турската компанија СТЕ за развој на проект за соларна енергија од 100 мегавати, објави Сириската арапска новинска агенција (САНА).

Договорот беше потпишан во зградата на Генералната администрација за електрична енергија во Дамаск.

Халед Абу Деј, генерален директор на Генералниот завод за пренос и дистрибуција на електрична енергија, изјави дека проектот ќе се спроведе во покраината Хама и ќе биде поврзан со 230-киловолтната високонапонска мрежа по завршувањето на изградбата.

Тој изјави дека целата земја ќе има корист од проектот бидејќи сите региони се поврзани преку унифицирана мрежа.

Се очекува проектот да биде завршен во рок од 12 месеци, што ќе придонесе за зголемено производство на електрична енергија и намалување на прекините на електричната енергија.

Претставникот на СТЕ, Јахја Талџибини, изјави дека проектот ќе го поддржи секторот за електрична енергија кој се бори со потешкотии и ќе го зајакне преминот кон сончева енергија, која Сирија ја има во изобилство.

Тој, исто така, ја нагласи континуираната соработка со Министерството за енергетика и истакна дека се планираат дополнителни договори во блиска иднина.

ИЗВОР:AA
