Генералниот завод за пренос и дистрибуција на електрична енергија на Сирија потпиша договор со сириско-турската компанија СТЕ за развој на проект за соларна енергија од 100 мегавати, објави Сириската арапска новинска агенција (САНА).

Договорот беше потпишан во зградата на Генералната администрација за електрична енергија во Дамаск.

Халед Абу Деј, генерален директор на Генералниот завод за пренос и дистрибуција на електрична енергија, изјави дека проектот ќе се спроведе во покраината Хама и ќе биде поврзан со 230-киловолтната високонапонска мрежа по завршувањето на изградбата.

Тој изјави дека целата земја ќе има корист од проектот бидејќи сите региони се поврзани преку унифицирана мрежа.