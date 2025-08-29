САД во петокот го укинаа ослободувањето од царина „de minimis“ за пакети во вредност од 800 долари или помалку, затворајќи голема дупка и нарушувајќи го меѓународниот превоз.

Промената значи дека повеќето комерцијални пакети сега ќе бидат предмет на царини, што предизвика широки суспензии низ целиот свет. Писма, документи и подароци во вредност под 100 долари помеѓу приватни лица ќе останат ослободени.

Според Белата куќа, почнувајќи од 29 август, царините за мали пакети ќе се пресметуваат или со фиксна стапка од 80 до 200 долари по артикл, во зависност од земјата на потекло, или врз основа на вредноста на пакетот и реципрочна царинска стапка утврдена од САД.