САД го укинуваат ослободувањето од царина „de minimis“ за пратки со мала вредност / AA
29 август 2025

САД во петокот го укинаа ослободувањето од царина „de minimis“ за пакети во вредност од 800 долари или помалку, затворајќи голема дупка и нарушувајќи го меѓународниот превоз.

Промената значи дека повеќето комерцијални пакети сега ќе бидат предмет на царини, што предизвика широки суспензии низ целиот свет. Писма, документи и подароци во вредност под 100 долари помеѓу приватни лица ќе останат ослободени.

Според Белата куќа, почнувајќи од 29 август, царините за мали пакети ќе се пресметуваат или со фиксна стапка од 80 до 200 долари по артикл, во зависност од земјата на потекло, или врз основа на вредноста на пакетот и реципрочна царинска стапка утврдена од САД.

Фиксната стапка ќе важи само шест месеци, по што повеќето мали пакети ќе се соочат со царини од 10 до 40 проценти. Реципрочни стапки се утврдени за повеќето трговски партнери, а разговорите се во тек со другите.

Ослободувањето, кое датира од 1930-тите и се зголеми на 800 долари во 2015 година, беше клучно за растот на меѓународната е-трговија, дозволувајќи директни испораки на стоки со ниска вредност без данок до клиенти од САД.

По отстранувањето на ослободувањето, над 30 земји, вклучувајќи ги Велика Британија, Франција, Германија, Австрија, Шведска, Италија, Шпанија, Холандија, Мексико, Јапонија, Јужна Кореја, Нов Зеланд, Сингапур и Австралија, ги суспендираа пратки со пакети до САД.

