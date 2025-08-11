Русија соопшти дека најмалку три лица се убиени во ноќните напади со украински беспилотни летала над регионите Тула и Нижни Новгород.

„Како резултат на воздушен напад врз едно од цивилните претпријатија во Тула, две лица се убиени“, напиша гувернерот на Тула, Дмитриј Милјаев, на Телеграм доцна во неделата, додавајќи дека уште три лица се повредени во нападот.

Во понеделник наутро, гувернерот изјави дека нападот во регионот продолжил во текот на ноќта, иако не се регистрирани понатамошни жртви или штети на локалната инфраструктура.

На друго место, гувернерот на Нижни Новгород, Глеб Никитин, во понеделник наутро на Телеграм изјави дека украинскиот напад во текот на ноќта бил насочен кон две индустриски зони во неговиот регион.