Русија: Тројца загинати во украинските напади со дрон
Руското Министерство за одбрана соопшти дека воздушната одбрана пресретнала вкупно 66 украински дронови, од кои 12 биле соборени над регионот Тула, додека два други биле соборени над регионот Нижни Новгород
11 август 2025

Русија соопшти дека најмалку три лица се убиени во ноќните напади со украински беспилотни летала над регионите Тула и Нижни Новгород.

„Како резултат на воздушен напад врз едно од цивилните претпријатија во Тула, две лица се убиени“, напиша гувернерот на Тула, Дмитриј Милјаев, на Телеграм доцна во неделата, додавајќи дека уште три лица се повредени во нападот.

Во понеделник наутро, гувернерот изјави дека нападот во регионот продолжил во текот на ноќта, иако не се регистрирани понатамошни жртви или штети на локалната инфраструктура.

На друго место, гувернерот на Нижни Новгород, Глеб Никитин, во понеделник наутро на Телеграм изјави дека украинскиот напад во текот на ноќта бил насочен кон две индустриски зони во неговиот регион.

„Нивната цел беа нашите индустриски претпријатија. За жал, жртвите и штетите не можеа да се избегнат... Еден вработен почина на лице место, а двајца повредени беа однесени во болница“, рече Никитин.

Руското Министерство за одбрана соопшти дека воздушната одбрана пресретнала вкупно 66 украински дронови, од кои 12 биле соборени над регионот Тула, додека два други биле соборени над регионот Нижни Новгород.

Украинските власти сè уште не ги коментираа тврдењата на Русија.

