Повеќе од 100 деца починаа од неухранетост и глад во Газа, поради задушувачката израелска опсада на енклавата, изјави шефот на Агенцијата на ОН за палестински бегалци (УНРВА).

„Најмалку 100 деца починале од неухранетост и глад“, изјави генералниот комесар на УНРВА, Филип Лазарини, во среда.

Тој рече дека смртните случаи од глад може да се додадат на листата од повеќе од 40.000 деца убиени или ранети од израелските воздушни напади и гранатирања од октомври 2023 година.

Лазарини рече дека најмалку 17.000 деца во Газа се „без придружба и одвоени од семејствата и најблиските“, а еден милион се длабоко трауматизирани и надвор од образование.

„Децата се деца“, рече тој. „Никој не треба да молчи кога децата умираат или се брутално лишени од иднина, каде и да се овие деца, вклучително и во Газа“.