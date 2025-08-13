ВОЈНА ВО ГАЗА
Децата се деца, никој не треба да молчи кога децата умираат или се брутално лишени од иднина, каде и да се овие деца, вклучително и во Газа, изјави шефот на Агенцијата на ОН за палестински бегалци, Филип Лазарини
Лазарини: Повеќе од 40.000 деца убиени или ранети од израелските воздушни напади во Газа
Поради глад и неухранетост во Газа досега починале 106 деца / AA
пред ден

Повеќе од 100 деца починаа од неухранетост и глад во Газа, поради задушувачката израелска опсада на енклавата, изјави шефот на Агенцијата на ОН за палестински бегалци (УНРВА).

„Најмалку 100 деца починале од неухранетост и глад“, изјави генералниот комесар на УНРВА, Филип Лазарини, во среда.

Тој рече дека смртните случаи од глад може да се додадат на листата од повеќе од 40.000 деца убиени или ранети од израелските воздушни напади и гранатирања од октомври 2023 година.

Лазарини рече дека најмалку 17.000 деца во Газа се „без придружба и одвоени од семејствата и најблиските“, а еден милион се длабоко трауматизирани и надвор од образование.

„Децата се деца“, рече тој. „Никој не треба да молчи кога децата умираат или се брутално лишени од иднина, каде и да се овие деца, вклучително и во Газа“.

Министерството за здравство на Газа во среда соопшти дека уште осум лица, вклучувајќи три деца, починале во последните 24 часа поради глад и неухранетост.

Со ова, вкупниот број на смртни случаи од глад се искачи на 235, вклучувајќи 106 деца, како што се продлабочува хуманитарната криза во енклавата.

Израел ги држи премините на Газа затворени од 2 март, блокирајќи ја речиси целата хуманитарна помош и туркајќи ја територијата во глад, и покрај стотиците камиони со помош заглавени на нејзините граници. Ограничените дозволени испораки се далеку под потребите на гладното население.

На Газа ѝ се потребни околу 600 камиони со помош и 50 камиони со гориво дневно за да ги задоволи минималните хуманитарни потреби на своето население.

Израелската армија спроведува брутална офанзива против Газа од октомври 2023 година, при што загинаа над 61.700 Палестинци, повеќето од нив жени и деца.

