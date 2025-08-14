Најмалку осум лица беа убиени, а други беа повредени во израелски напад во северниот дел на Појасот Газа во четврток, според локалните медиуми.
Државната новинска агенција Вафа јави дека израелски воени авиони погодиле куќа во населбата Зејтун во градот Газа, при што загинале осум лица, а други биле повредени.
Во петокот, израелскиот Кабинет за безбедност го одобри планот на премиерот Бенјамин Нетанјаху за целосна окупација на градот Газа, предизвикувајќи остра меѓународна реакција од владите и организациите за човекови права.
Израел се соочува со зголемена осуда за својата геноцидна војна во Газа, каде што од октомври 2023 година уби повеќе од 61.700 жртви.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради својата војна против енклавата.