ВОЈНА ВО ГАЗА
1 мин читање
Најмалку 8 лица загинаа во напад на израелската армија врз Газа
Државната новинска агенција Вафа јави дека израелски воени авиони погодиле куќа во населбата Зејтун во градот Газа, при што загинале осум лица, а други биле повредени
Најмалку 8 лица загинаа во напад на израелската армија врз Газа
Најмалку 8 лица загинаа во напад на израелската армија врз Газа / AA
пред 9 часа

Најмалку осум лица беа убиени, а други беа повредени во израелски напад во северниот дел на Појасот Газа во четврток, според локалните медиуми.

Државната новинска агенција Вафа јави дека израелски воени авиони погодиле куќа во населбата Зејтун во градот Газа, при што загинале осум лица, а други биле повредени.

Во петокот, израелскиот Кабинет за безбедност го одобри планот на премиерот Бенјамин Нетанјаху за целосна окупација на градот Газа, предизвикувајќи остра меѓународна реакција од владите и организациите за човекови права.

Препорачано

Израел се соочува со зголемена осуда за својата геноцидна војна во Газа, каде што од октомври 2023 година уби повеќе од 61.700 жртви.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел, исто така, се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради својата војна против енклавата.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us