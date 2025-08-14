Стефан Дужарик, портпаролот на генералниот секретар на ОН, изјави дека смртните случаи од неисхранетост станале вообичаена појава во Појасот Газа, кој е под израелска окупација и блокада, известува Анадолу.

Дужарик одговараше на прашањата на новинарите за случувањата на Блискиот Исток на дневната прес-конференција што ја одржа во седиштето на ОН во Њујорк.

Споделувајќи ги податоците објавени од Министерството за здравство на Газа, Дужарик информираше дека 8 лица, од кои 3 деца, починале во палестинската енклава во последните 24 часа „поради неисхранетост и глад“.

„Ваквите вести станаа вообичаени, што ја одразува продлабочената хуманитарна криза и итната потреба од континуирана помош“, истакна тој.