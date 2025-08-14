Стефан Дужарик, портпаролот на генералниот секретар на ОН, изјави дека смртните случаи од неисхранетост станале вообичаена појава во Појасот Газа, кој е под израелска окупација и блокада, известува Анадолу.
Дужарик одговараше на прашањата на новинарите за случувањата на Блискиот Исток на дневната прес-конференција што ја одржа во седиштето на ОН во Њујорк.
Споделувајќи ги податоците објавени од Министерството за здравство на Газа, Дужарик информираше дека 8 лица, од кои 3 деца, починале во палестинската енклава во последните 24 часа „поради неисхранетост и глад“.
„Ваквите вести станаа вообичаени, што ја одразува продлабочената хуманитарна криза и итната потреба од континуирана помош“, истакна тој.
Портпаролот на генералниот секретар изјави дека до денес, повеќе од 340 деца се донесени во центрите во Газа за третман од неисхранетост. Тој рече и дека од 5 август досега, од глад починале 49 деца, од кои 39 биле под 5-годишна возраст.
Дужарик истакна дека Палестинците во јужна Газа продолжуваат да се соочуваат со проблемот на лоши санитарни услови и недостаток на чиста вода, како и дека водоводот што го обезбеди Израел „е оштетен веќе околу една недела“.
„Сакаме да ве потсетиме дека со помошта и залихи што може да се донесат во Газа не се задоволени минималните потреби на гладните. Прекинот на огнот и континуираниот и зголемен проток на помош се од клучно значење за да може помошта се стигне до сите на кои им е потребна“.