Светската здравствена организација (СЗО) во четврток соопшти дека овозможила медицинска евакуација на 38 тешко болни пациенти од Појасот Газа, повикувајќи повеќе земји да понудат третман што спасува живот и да ги обноват рутите за медицинска евакуација.

Генералниот директор на СЗО, Тедрос Аданом Гебрејесус, рече дека евакуацијата, која беше поддржана од хуманитарната служба EЦХO на ЕУ, вклучувала 32 деца и шест возрасни, придружени од 99 членови на семејството.

Според него, 25 деца и шест возрасни се префрлени во Италија, пет деца во Белгија и две деца во Туркије на специјализиран третман.

„Им се заблагодаруваме на @eu_echo и на сите влади кои покажаа солидарност со критично болните пациенти во Газа преку обезбедување специјализирана грижа“, напиша тој на X.

Сепак, Тедрос предупреди дека повеќе од 14.800 пациенти во Газа сè уште имаат потреба од итен медицински третман кој не е достапен во енклавата поради тековниот конфликт и колапсот на здравствениот систем.