ВОЈНА ВО ГАЗА
СЗО: На повеќе од 14.800 пациенти во Газа им е потребна итна нега која не е достапна
Генералниот директор на СЗО, Тедрос Аданом Гебрејесус, рече дека со помош на хуманитарната служба EЦХO на ЕУ, евакуирале 32 деца и шест возрасни од Газа, придружени од 99 членови на семејството
Според Гебрејесус, 25 деца и шест возрасни се префрлени во Италија, пет деца во Белгија и две деца во Туркије на специјализиран третман / AA
14 август 2025

Светската здравствена организација (СЗО) во четврток соопшти дека овозможила медицинска евакуација на 38 тешко болни пациенти од Појасот Газа, повикувајќи повеќе земји да понудат третман што спасува живот и да ги обноват рутите за медицинска евакуација.

Генералниот директор на СЗО, Тедрос Аданом Гебрејесус, рече дека евакуацијата, која беше поддржана од хуманитарната служба EЦХO на ЕУ, вклучувала 32 деца и шест возрасни, придружени од 99 членови на семејството.

Според него, 25 деца и шест возрасни се префрлени во Италија, пет деца во Белгија и две деца во Туркије на специјализиран третман.

„Им се заблагодаруваме на @eu_echo и на сите влади кои покажаа солидарност со критично болните пациенти во Газа преку обезбедување специјализирана грижа“, напиша тој на X.

Сепак, Тедрос предупреди дека повеќе од 14.800 пациенти во Газа сè уште имаат потреба од итен медицински третман кој не е достапен во енклавата поради тековниот конфликт и колапсот на здравствениот систем.

Препорачано

„Апелираме до повеќе земји да се пријават и да понудат поддршка и да се обноват патиштата за упатување на пациентите кон Западниот Брег, вклучително и Источен Ерусалим, пред да биде предоцна“, рече тој.

Шефот на СЗО го повтори својот апел за итен прекин на огнот, додавајќи: „Мирот е најдобриот лек“.

Израел се соочува со зголемена осуда поради неговата геноцидна војна во Газа, каде што од октомври 2023 година уби повеќе од 61.700 жртви.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и поранешниот министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел се соочува и со обвиненија за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради војната против енклавата.

