Израелскиот министер за финансии, Безалел Смотрич преку ноќ одобри планови за решение што би го одвоило Источен Ерусалим од окупираниот Западен Брег, потег за кој неговата канцеларија соопшти дека ќе ја закопа идејата за палестинска држава.

Не беше веднаш јасно дали премиерот Бенјамин Нетанјаху го поддржува планот за оживување на долго замрзнатата програма Е1, за која Палестинците и светските сили велат дека ефикасно ќе го преполови Западниот Брег и веројатно ќе предизвика меѓународен бес.

Во изјавата насловена како „Закопување на идејата за палестинска држава“, портпаролката на Безалел Смотрич рече дека министерот ќе одржи прес-конференција подоцна во четврток за планот за изградба на 3.401 дом за израелски доселеници помеѓу постоечката населба на Западниот Брег и Ерусалим.

Израел ги замрзна плановите за изградба на тоа место од 2012 година поради приговори од САД, европските сојузници и другите светски сили кои го гледаат проектот како закана за секој иден мировен договор со Палестинците.

Досега нема изјава од Нетанјаху или од пошироката влада. Популарноста на Смотрич опадна во последните месеци, а анкетите покажуваат дека неговата партија нема да освои ниту едно место доколку денес се одржат парламентарни избори.

Проектот Е1 ќе ја поврзе населбата Маале Адумим на Западниот Брег со Ерусалим.

„Мир сега“, која ги следи активностите за населување на Западниот Брег, соопшти дека Министерството за домување одобрило изградба на 3.300 домови во Маале Адумим.

„Планот Е1 е смртоносен за иднината на Израел и за секоја шанса за постигнување мирно решение со две држави. Ние стоиме на работ на бездната, а владата нè турка напред со полна брзина“, соопшти организацијата „Мир сега“.