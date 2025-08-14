ВОЈНА ВО ГАЗА
Израел одобри план за одвојување на Источен Ерусалим од Западниот Брег
Критичарите на проектот Е1 велат дека тој ќе го подели Западниот Брег, ќе го отсече Источен Ерусалим, кој Палестинците го сакаат како свој иден главен град, и ќе го оневозможи создавањето целосна палестинска држава
Смотрич преку ноќ го одобри планот за изградба на 3.400 домови за доселениците, наречен Закопување на идејата за палестинска држава / Reuters
14 август 2025

Израелскиот министер за финансии, Безалел Смотрич преку ноќ одобри планови за решение што би го одвоило Источен Ерусалим од окупираниот Западен Брег, потег за кој неговата канцеларија соопшти дека ќе ја закопа идејата за палестинска држава.

Не беше веднаш јасно дали премиерот Бенјамин Нетанјаху го поддржува планот за оживување на долго замрзнатата програма Е1, за која Палестинците и светските сили велат дека ефикасно ќе го преполови Западниот Брег и веројатно ќе предизвика меѓународен бес.

Во изјавата насловена како „Закопување на идејата за палестинска држава“, портпаролката на Безалел Смотрич рече дека министерот ќе одржи прес-конференција подоцна во четврток за планот за изградба на 3.401 дом за израелски доселеници помеѓу постоечката населба на Западниот Брег и Ерусалим.

Израел ги замрзна плановите за изградба на тоа место од 2012 година поради приговори од САД, европските сојузници и другите светски сили кои го гледаат проектот како закана за секој иден мировен договор со Палестинците.

Досега нема изјава од Нетанјаху или од пошироката влада. Популарноста на Смотрич опадна во последните месеци, а анкетите покажуваат дека неговата партија нема да освои ниту едно место доколку денес се одржат парламентарни избори.

Проектот Е1 ќе ја поврзе населбата Маале Адумим на Западниот Брег со Ерусалим.

„Мир сега“, која ги следи активностите за населување на Западниот Брег, соопшти дека Министерството за домување одобрило изградба на 3.300 домови во Маале Адумим.

„Планот Е1 е смртоносен за иднината на Израел и за секоја шанса за постигнување мирно решение со две држави. Ние стоиме на работ на бездната, а владата нè турка напред со полна брзина“, соопшти организацијата „Мир сега“.

Групата рече дека сè уште се потребни чекори пред изградбата, вклучително и одобрение од Високиот совет за планирање на Израел.

Но ако сè оди добро, инфраструктурните работи би можеле да започнат во рок од неколку месеци, а изградбата на станови за околу една година.

Критичарите на проектот Е1 велат дека тој ќе го подели Западниот Брег, ќе го отсече Источен Ерусалим, кој Палестинците го сакаат како свој иден главен град, и ќе го оневозможи создавањето целосна палестинска држава.

Велика Британија, Канада, Австралија и Нов Зеланд воведоа санкции во јуни врз Смотрич и министерот за безбеднсот Итмар Бен Гвир, обвинувајќи ги двајцата за постојано поттикнување насилство врз Палестинците на Западниот Брег.

Велика Британија и други земји рекоа дека Израел мора да престане да ги шири населбите на Западниот Брег.

Од почетокот на геноцидната војна на Израел во Појасот Газа во октомври 2023 година, израелските сили и нелегалните доселеници убиле повеќе од 1.000 Палестинци и раниле над 7.000 на Западниот Брег, според Министерството за здравство.

Во советодавно мислење од минатиот јули, Меѓународниот суд на правдата ја прогласи израелската окупација на палестинските територии за нелегална и повика на евакуација на сите населби на Западниот Брег и Источен Ерусалим.

