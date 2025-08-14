Јордан, Катар и Египет во четврток остро го осудија одобрувањето од страна на Израел на нов проект за населување насочен кон поделба на окупираниот Западен Брег, предупредувајќи дека тоа ќе ги продлабочи тензиите и ќе ги поткопа перспективите за мир.

Во одделни изјави, трите арапски држави го осудија планот, одобрен од крајно десничарскиот израелски министер за финансии Безалел Смотрич, како грубо кршење на меѓународното право и директен напад врз правото на палестинскиот народ да воспостави независна држава.

Јорданското Министерство за надворешни работи ја нарече одлуката „јасно кршење на меѓународното право и напад врз неотуѓивото право на палестинскиот народ да ја реализира својата независна држава во границите од 4 јуни 1967 година, со Источен Ерусалим како главен град“.

Во него се предупредува дека „нелегалните и експанзионистички политики“ на Израел поттикнуваат циклуси на насилство во регионот и се повикува меѓународната заедница да дејствува за да се спречи израелската агресија во Газа и ескалацијата на Западниот Брег.

Министерството за надворешни работи на Катар го осуди потегот како „сериозно кршење на меѓународното право и релевантните резолуции на Советот за безбедност на ООН, особено Резолуцијата 2334“, нагласувајќи го категоричното отфрлање на проширувањето на израелските населби и присилното раселување на Палестинците.

Доха го повтори својот цврст став во поддршка на палестинскиот народ и нивното право на независна држава со Источен Ерусалим како главен град.

Египетското министерство за надворешни работи соопшти дека одлуката за изградба на илјадници станбени единици за доселеници во близина на Ерусалим ја одразува решеноста на Израел да „заземе повеќе палестинска земја и да ја промени демографската слика“ на окупираните територии.