ВОЈНА ВО ГАЗА
Јордан, Катар и Египет го осудија новиот израелски план за населување на Западниот Брег
Трите арапски држави го осудија планот, одобрен од крајно десничарскиот израелски министер за финансии Безалел Смотрич, како грубо кршење на меѓународното право и директен напад врз правото на палестинскиот народ да воспостави независна држава
Смотрич одобрил изградба на 3.401 станбени единици во населбата Мале Адумим, источно од Ерусалим, и уште 3.515 во околните области / AP
14 август 2025

Јордан, Катар и Египет во четврток остро го осудија одобрувањето од страна на Израел на нов проект за населување насочен кон поделба на окупираниот Западен Брег, предупредувајќи дека тоа ќе ги продлабочи тензиите и ќе ги поткопа перспективите за мир.

Во одделни изјави, трите арапски држави го осудија планот, одобрен од крајно десничарскиот израелски министер за финансии Безалел Смотрич, како грубо кршење на меѓународното право и директен напад врз правото на палестинскиот народ да воспостави независна држава.

Јорданското Министерство за надворешни работи ја нарече одлуката „јасно кршење на меѓународното право и напад врз неотуѓивото право на палестинскиот народ да ја реализира својата независна држава во границите од 4 јуни 1967 година, со Источен Ерусалим како главен град“.

Во него се предупредува дека „нелегалните и експанзионистички политики“ на Израел поттикнуваат циклуси на насилство во регионот и се повикува меѓународната заедница да дејствува за да се спречи израелската агресија во Газа и ескалацијата на Западниот Брег.

Министерството за надворешни работи на Катар го осуди потегот како „сериозно кршење на меѓународното право и релевантните резолуции на Советот за безбедност на ООН, особено Резолуцијата 2334“, нагласувајќи го категоричното отфрлање на проширувањето на израелските населби и присилното раселување на Палестинците.

Доха го повтори својот цврст став во поддршка на палестинскиот народ и нивното право на независна држава со Источен Ерусалим како главен град.

Египетското министерство за надворешни работи соопшти дека одлуката за изградба на илјадници станбени единици за доселеници во близина на Ерусалим ја одразува решеноста на Израел да „заземе повеќе палестинска земја и да ја промени демографската слика“ на окупираните територии.

Во него се осудуваат „екстремистичките“ изјави на Смотрич во поддршка на проширувањето на населбите, предупредувајќи дека таквите политики нема да донесат ниту стабилност ниту безбедност.

Каиро, исто така, предупреди против „илузорните верувања“ за наметнувањето на концептот „Голем Израел“, нарекувајќи ги неприфатливи.

Во четврток, израелските медиуми објавија дека Смотрич одобрил изградба на 3.401 станбени единици во населбата Мале Адумим, источно од Ерусалим, и уште 3.515 во околните области. Проектот има за цел да го подели Западниот Брег на два дела, прекинувајќи ја врската помеѓу северните и јужните градови и изолирајќи го Источен Ерусалим.

Палестинското Министерство за надворешни работи го осуди потегот како дел од визијата на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху за „Голем Израел“, предупредувајќи дека тоа ќе ја зацврсти окупацијата и ќе ја направи одржливоста на палестинската држава невозможна.

Меѓународната заедница, вклучително и ОН, ги смета израелските населби за нелегални според меѓународното право. ОН постојано предупредува дека континуираното проширување на населбите ја загрозува одржливоста на решението со две држави, рамка која се смета за клучна за решавање на деценискиот палестинско-израелски конфликт.

Во советодавно мислење од јули минатата година, Меѓународниот суд на правдата ја прогласи израелската окупација на палестинските територии за нелегална и повика на евакуација на сите населби на Западниот Брег и Источен Ерусалим.

