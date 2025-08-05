Американската вселенска агенција НАСА, наводно, оваа недела ќе открие директива за изградба на нуклеарен реактор на Месечината до 2030 година, во обид да ја зголеми доминацијата на САД во вселената во услови на растечка конкуренција од Кина и Русија.

Според интерни документи до кои дојде Политико, НАСА ќе побара предлози од приватниот сектор за развој на реактор од 100 киловати способен да напојува долгорочни мисии на површината на Месечината. Реакторот е наменет за поддршка на идните мисии со човечки екипаж.

„Станува збор за победа во втората вселенска трка“, изјави за Политико анонимен висок функционер на НАСА.

Агенцијата добила инструкции да избере раководител на програмата и да започне консултации со индустријата во рок од 60 дена, се вели во извештајот.