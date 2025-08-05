БИЗНИС И ТЕХНОЛОГИЈА
2 мин читање
НАСА планира да изгради нуклеарен реактор на Месечината
НАСА ќе побара предлози од приватниот сектор за развој на реактор од 100 киловати способен да напојува долгорочни мисии на површината на Месечината. Реакторот е наменет за поддршка на идните мисии со човечки екипаж
НАСА планира да изгради нуклеарен реактор на Месечината
НАСА планира да изгради нуклеарен реактор на Месечината / AP
5 август 2025

Американската вселенска агенција НАСА, наводно, оваа недела ќе открие директива за изградба на нуклеарен реактор на Месечината до 2030 година, во обид да ја зголеми доминацијата на САД во вселената во услови на растечка конкуренција од Кина и Русија.

Според интерни документи до кои дојде Политико, НАСА ќе побара предлози од приватниот сектор за развој на реактор од 100 киловати способен да напојува долгорочни мисии на површината на Месечината. Реакторот е наменет за поддршка на идните мисии со човечки екипаж.

„Станува збор за победа во втората вселенска трка“, изјави за Политико анонимен висок функционер на НАСА.

Агенцијата добила инструкции да избере раководител на програмата и да започне консултации со индустријата во рок од 60 дена, се вели во извештајот.

recommended

Целта е реакторот да се лансира до 2030 година - приближно во исто време кога Кина има за цел да го слета својот прв астронаут на Месечината.

НАСА претходно финансираше истражување за помал систем од 40 киловати, но новиот план поставува поамбициозен временски рок. Документите, исто така, предупредуваат дека првата земја што ќе инсталира реактор би можела да прогласи ексклузивни зони на Месечината, потенцијално ограничувајќи го пристапот за другите.

Со оглед на предложените намалувања на буџетот на НАСА од страна на администрацијата на Трамп – со што се намалува за речиси една четвртина, од 24,8 милијарди долари на 18,8 милијарди долари – веста покренува прашања како би се финансирал нуклеарниот проект и, доколку би се финансирал, колку пари би останале за традиционалната вселенска наука.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us