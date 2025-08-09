Од 1 јануари 2026 година, Словенија ќе воведе пократка работна недела, а оваа придобивка ќе им биде достапна на лицата над 58 години или на лицата со најмалку 35 години работно искуство.

Од почетокот на следната година, словенечките работници ќе имаат можност да избираат помеѓу слободен петок, продолжен викенд или скратен, шестчасовен работен ден.

„Слободен петок, продолжен викенд или шестчасовен работен ден. Работниците над 58 години или оние со најмалку 35 години работно искуство ќе можат да се договорат со своите работодавачи за таква работна недела“, објави државниот секретар на Министерството за труд, Дан Јуван, на социјалните мрежи.

Станува збор за модел што Министерството за труд го нарекува „80-90-100“, што значи дека вработените ќе работат 80 проценти од стандардното работно време, ќе добиваат 90 проценти од платата, додека придонесите ќе се плаќаат во целосен, 100 процентен износ.