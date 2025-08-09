Генерацијата што порасна онлајн е под силно влијание на она што се објавува, се отпакува и се рецензира во реално време. Ако е на Инстаграм, ЈуТјуб Шортс или X, веројатно е дека е во нечија кошничка за купување. Ако сигнализира вкус или статус онлајн, вреди за цената.

Последното е опсесија со играчка.

Палавите насмеани суштества со криви заби познати како Лабубу првпат беа создадени во 2015 година од Касинг Лунг, уметник роден во Хонг Конг, а израснат во Холандија, за неговата илустрирана серија книги „Чудовиштата“.

„Го купив пред неколку недели откако го видов буквално насекаде на интернет. На почетокот, не бев ни сигурна дали навистина ми се допаѓа или само го сакам затоа што сите други го имаат. Искрено, ако не беше толку популарно, веројатно немаше да го купам“, вели Ајлиз, студентка од Истанбул.

Па зошто се толку популарни?

Можеби е до смешниот, необичен дизајн. Можеби е до името: Лабубу што слетува во мозокот како печатна грешка што некако станува внатрешна шега во приватни разговори.

„Поп-културата функционира вака: нешто станува модерно, широко прифатено и луѓето почнуваат да го сакаат едноставно затоа што другите го имаат. Не сакајќи да се чувствуваат изоставени, тие мислат- Секој го има, и јас треба да го имам!“, вели Зејнеп Темизер Аталар, психолог од Универзитетот Јени Јузиил, за ТРТ Ворлд.

Таа објаснува дека овие популарни предмети додаваат егзистенцијално значење на процесот на формирање на идентитетот. Поседувањето нешто што е во тренд носи чувство на задоволство, една од причините зошто луѓето се привлечени од нив.

По порастот на популарноста, кинеската компанија за играчки Поп Март објави неверојатни 1,8 милијарди долари приходи во 2024 година, седум пати повисоки отколку пред да почне да продава фигури на Лабубу.

Аталар додава дека привлечноста на Лабубу лежи во нејзината неконвенционална форма.

„Оваа играчка ги одразува тие конфликтни, помалку фаворизирани, покревки, па дури и потиснати аспекти од нас самите, деловите што се обидуваме да ги скриеме“, вели таа.

„Поседувањето може да се чувствува како да носите дел од вашиот внатрешен свет со себе. Тоа може да ја објасни нејзината растечка популарност, таа симболизира нешто лично и внатрешно“, додава таа.

Лабубу се појавила во рацете (или чантите) на познати личности како Ријана, Дуа Липа, Ким Кардашијан, па дури и ќерката на фудбалерот Дејвид Бекам, Харпер Бекам, наводно му подарила една.

И возбудата не запира тука.

Постојат скапи имитации, нежно или потсмешливо наречени Лафуфу, кои го преплавија пазарот набргу потоа. Некои велат дека суштествата личат на Пазузу, древен месопотамски демон, но тоа е веројатно само среќна случајност.

Повторно купување на „слепа кутија“

Централно место во подемот на Лабубу е моделот „слепа кутија“, маркетинг стратегија каде што секоја кутија е запечатена, без да се открие никаков знак за тоа кој лик или варијанта е внатре. За колекционерите, ова додава „заразен„ слој на изненадување, правејќи секоја купување да се чувствува како минијатурна лотарија.

Оваа неизвесност поттикнува повторно купување. Можноста за отпакување на ретко издание или соработка со луксузен бренд ги тера обожавателите да се враќаат, водени од нешто повеќе од само корисност; станува збор за емоционално возбудување.