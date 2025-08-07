СВЕТ
пред 12 часа

Одлуката на Иран за евентуално продолжување на разговорите со САД за неговата нуклеарна програма зависи исклучиво од тоа што служи на националниот интерес, изјави министерот за надворешни работи, Абас Арагчи, во интервју за иранската државна телевизија во среда.

Арагчи рече дека Техеран добил пораки од Вашингтон во врска со евентуалното продолжување на преговорите.

Тој нагласи дека продолжувањето на разговорите зависи исклучиво од потребите на националниот интерес.

Неговата изјава доаѓа пред планираната посета на делегација од Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) на Техеран.

Тој ја нагласи потребата од започнување нова фаза во односите на Иран со агенцијата, со оглед на актуелните случувања, но истакна дека посетата на МААЕ не вклучува инспекции на нуклеарните објекти.

Арагчи, исто така, нагласи дека Врховниот совет за национална безбедност на Иран е единствениот орган што донесува одлуки во врска со иднината на нуклеарните преговори, додека Министерството за надворешни работи е одговорно за нивното спроведување.

На почетокот на јули оваа година, иранскиот претседател Масуд Пезешкијан објави прекин на соработката со МААЕ, обвинувајќи ја за пристрасност во врска со нуклеарното досие на Иран.

Една недела претходно, иранскиот парламент донесе закон за прекин на соработката со агенцијата, поради растечките тензии околу управувањето со нуклеарната програма на Иран и по израелско-американскиот напад врз иранските нуклеарни објекти.

На 13 јуни, Израел, со поддршка на САД, започна 12-дневна офанзива против Иран, насочена кон воени и нуклеарни објекти, цивилна инфраструктура и атентати врз воени лидери и нуклеарни научници.

Иран возврати со напади врз израелски воени и разузнавачки објекти со употреба на балистички ракети и беспилотни летала.

Потоа, на 22 јуни, САД започнаа напад врз иранските објекти и објавија дека ја „завршиле“ нуклеарната програма на Иран.

Потоа Иран испали ракети врз американската воздухопловна база Ал Удеид во Катар.

На 24 јуни, Вашингтон објави прекин на огнот меѓу Тел Авив и Техеран.

САД и Израел го обвинуваат Иран дека се обидува да развие нуклеарно оружје, додека Техеран инсистира дека неговата нуклеарна програма е исклучиво мирна, насочена кон производство на електрична енергија.

Пред израелската агресија, Иран и САД одржаа неколку рунди индиректни разговори за нуклеарната програма.

