Одлуката на Иран за евентуално продолжување на разговорите со САД за неговата нуклеарна програма зависи исклучиво од тоа што служи на националниот интерес, изјави министерот за надворешни работи, Абас Арагчи, во интервју за иранската државна телевизија во среда.

Арагчи рече дека Техеран добил пораки од Вашингтон во врска со евентуалното продолжување на преговорите.

Тој нагласи дека продолжувањето на разговорите зависи исклучиво од потребите на националниот интерес.

Неговата изјава доаѓа пред планираната посета на делегација од Меѓународната агенција за атомска енергија (МААЕ) на Техеран.

Тој ја нагласи потребата од започнување нова фаза во односите на Иран со агенцијата, со оглед на актуелните случувања, но истакна дека посетата на МААЕ не вклучува инспекции на нуклеарните објекти.

Арагчи, исто така, нагласи дека Врховниот совет за национална безбедност на Иран е единствениот орган што донесува одлуки во врска со иднината на нуклеарните преговори, додека Министерството за надворешни работи е одговорно за нивното спроведување.

На почетокот на јули оваа година, иранскиот претседател Масуд Пезешкијан објави прекин на соработката со МААЕ, обвинувајќи ја за пристрасност во врска со нуклеарното досие на Иран.

Една недела претходно, иранскиот парламент донесе закон за прекин на соработката со агенцијата, поради растечките тензии околу управувањето со нуклеарната програма на Иран и по израелско-американскиот напад врз иранските нуклеарни објекти.