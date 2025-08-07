Шкотската влада размислува дали да воведе формален бојкот врз Израел откако ко-лидерот на Зелените го повика првиот министер Џон Свини да ги усвои принципите на движењето за бојкот, одземање инвестиции и санкции (BDS).

Како што објави шкотскиот весник The National во четврток, Рос Грир од Зелените повика на сеопфатни мерки, вклучувајќи официјални упатства за бизнисите, намалување на финансирањето на фирмите за оружје поврзани со Израел и овозможување на советите да ги исклучат компаниите вклучени во окупацијата на палестинските територии.

Портпарол на шкотската влада потврди дека министрите во кабинетот ќе го „разгледаат“ предлогот.

Движењето BDS се стреми да изврши економски и политички притисок врз Израел сличен на меѓународниот бојкот на Јужна Африка од времето на апартхејдот. Овој потег би ги отсликал бојкотите против апартхејдот и би ги таргетирал фирмите поврзани со израелската окупација, трговијата со оружје и активностите поврзани со населбите.

Во писмото на Грир до Свини се бара да се издадат официјални упатства до шкотските бизниси, охрабрувајќи ги да ја прекинат трговијата со Израел - потег сличен на мерките преземени против Русија во 2022 година по почетокот на украинската војна.

Гир, исто така, ја повика владата да укине дел од Законот за локална самоуправа на Велика Британија од 1988 година, кој моментално ги ограничува советите да ги исклучуваат компаниите од договори врз основа на политички критериуми.

Тој предложи измена на Законот за градење на богатството на заедницата за да им се овозможи на локалните власти да им забранат на фирмите вклучени во „нелегалната окупација на палестинската територија“.