Шкотската влада размислува дали да воведе формален бојкот врз Израел откако ко-лидерот на Зелените го повика првиот министер Џон Свини да ги усвои принципите на движењето за бојкот, одземање инвестиции и санкции (BDS).
Како што објави шкотскиот весник The National во четврток, Рос Грир од Зелените повика на сеопфатни мерки, вклучувајќи официјални упатства за бизнисите, намалување на финансирањето на фирмите за оружје поврзани со Израел и овозможување на советите да ги исклучат компаниите вклучени во окупацијата на палестинските територии.
Портпарол на шкотската влада потврди дека министрите во кабинетот ќе го „разгледаат“ предлогот.
Движењето BDS се стреми да изврши економски и политички притисок врз Израел сличен на меѓународниот бојкот на Јужна Африка од времето на апартхејдот. Овој потег би ги отсликал бојкотите против апартхејдот и би ги таргетирал фирмите поврзани со израелската окупација, трговијата со оружје и активностите поврзани со населбите.
Во писмото на Грир до Свини се бара да се издадат официјални упатства до шкотските бизниси, охрабрувајќи ги да ја прекинат трговијата со Израел - потег сличен на мерките преземени против Русија во 2022 година по почетокот на украинската војна.
Гир, исто така, ја повика владата да укине дел од Законот за локална самоуправа на Велика Британија од 1988 година, кој моментално ги ограничува советите да ги исклучуваат компаниите од договори врз основа на политички критериуми.
Тој предложи измена на Законот за градење на богатството на заедницата за да им се овозможи на локалните власти да им забранат на фирмите вклучени во „нелегалната окупација на палестинската територија“.
Гир, исто така, повика на прекин на јавното финансирање за компаниите за оружје кои го снабдувале Израел „за време на геноцидот“ и владата да ги прекине врските со „сите други компании кои се директно соучесници во окупацијата“.
Тој додаде дека пензиските фондови треба да бидат охрабрени да се откажат од инвестициите од компаниите „соучесници во израелскиот режим на апартхејд“ и предложи да се изречат финансиски казни за таквите компании.
„За жал, тврдењето на првиот министер дека прави сè што е можно за Палестина едноставно не е вистина“, изјави Грир за The National.
„Повеќето овластувања за надворешна политика се во рацете на Вестминстер (британскиот парламент), но сè уште постојат значајни акции што шкотската влада би можела да ги преземе, а не ги презема“, рече тој.
„Најлошото злосторство против човештвото на нашето време му се нанесува на палестинскиот народ пред нашите очи. Шкотска има морална одговорност да дејствува. Истиот пристап помогна да се стави крај на апартхејдот во Јужна Африка. Сега мора да ја покажеме таа солидарност со народот на Палестина“, додаде тој.
Портпаролот на шкотската влада одговори: „Шкотската влада постојано повикува на итен и одржлив прекин на огнот, безусловно ослободување на сите заложници и итно зголемување на хуманитарната помош за Газа“.
„Шкотската влада ќе продолжи да врши притисок врз владата на Велика Британија да признае суверена палестинска држава, како дел од решението за две држави за обезбедување траен мир во регионот. Министрите ќе го разгледаат и ќе одговорат на писмото на Грир“, додаде портпаролот.