Началникот на Генералштабот на Израел ја одобри „главната рамка“ за окупација на Газа
Во соопштение на армијата се вели дека Ејал Замир го одобрил планот за време на состанокот со Форумот на Генералштабот, претставници на ИСА (Израелската агенција за внатрешна безбедност) и други команданти
13 август 2025

Началникот на Генералштабот на израелската војска ја одобри „главната рамка“ за оперативен план за окупација на Појасот Газа, соопшти Армијата денес, јавува Анадолу.

Во соопштение на армијата се вели дека Ејал Замир го одобрил планот за време на состанокот со Форумот на Генералштабот, претставници на ИСА (Израелската агенција за внатрешна безбедност) и други команданти.

„За време на дискусијата, беа презентирани досегашните акции на Израелските одбранбени сили (ИДФ), вклучувајќи го и нападот во областа Зејтун што започна вчера (вторник)“, се додава во соопштението.

Во него се забележува дека „централниот концепт за планот за следните фази во Појасот Газа беше презентиран и одобрен, во согласност со директивата на политичкиот ешалон“.

