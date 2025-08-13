Началникот на Генералштабот на израелската војска ја одобри „главната рамка“ за оперативен план за окупација на Појасот Газа, соопшти Армијата денес, јавува Анадолу.

Во соопштение на армијата се вели дека Ејал Замир го одобрил планот за време на состанокот со Форумот на Генералштабот, претставници на ИСА (Израелската агенција за внатрешна безбедност) и други команданти.