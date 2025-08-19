Национален електронски систем за управување со документи еДМС, кој е клучен за дигиталната администрација и функционирањето на јавната управа, ќе биде целосно редизајниран и модернизиран, нaјави денеска министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски.

Системот, кој беше користен само од 20 институции, се покажал нестабилен, несоодветен и без соодветна техничка поддршка и сајбер безбедносни стандарди.

„Кога ја презедовме одговорноста за системот, затекнавме состојба која не одговара на потребите ниту на граѓаните, ниту на институциите. Станува збор за прескап, но дисфункционален систем кој се користи во само 20 институции. Во последните две години немало техничка поддршка, одржување или развој. Не постоеле стандарди за сајбер безбедност и никој не се грижел за безбедноста на системот. Честите прекини и падови го правеле системот нестабилен. Тој се користел исклучиво како електронска писарница, без примена на архивирање или дигитална обработка на документи“, појасни Андоновски.

По преземањето на одговорноста за системот, министерството ги презелo првите конкретни мерки, вклучително и донесување нов закон за архивско работење по европски стандарди и спроведување пенетрациски тестови за безбедност.