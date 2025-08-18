РЕГИОН
Премиерот на Република Српска, Радован Вишковиќ поднесе оставка
Претседателот на Република Српска Милорад Додик, пак, изјави дека ќе го предложи името на претставникот за состав на Владата по консултации, во согласност со постапката предвидена со Уставот
Вишковиќ ја донел одлуката во договор Додик, како и членката на Претседателството на БиХ, Цвијановиќ, и спикерот на Собранието на РС, Стевандиќ / AA
18 август 2025

Премиерот на босанско-херцеговскиот ентитет, Република Српска, Радован Вишковиќ поднесе оставка од оваа позиција и потврди на прес-конференција во понеделник дека ќе биде избрана нова Влада.

Тој изјави дека ја донел одлуката за оставка во согласност со претседателот на РС, Милорад Додик, членката на Претседателството на БиХ, Жељка Цвијановиќ, и претседателот на Собранието на ентитетот, Ненад Стевандиќ.

„Во договор со претседателот на Републиката, член на Претседателството на БиХ и претседателот на Народното собрание на РС, се согласивме да избереме нова Влада“, рече Вишковиќ, кој првпат беше назначен за шеф на Владата на РС во 2018 година.

Тој рече дека останува во Сојузот на независни социјалдемократи (СНСД), владејачката партија во ентитетот Република Српска предводена од Додик, додавајќи: „Сè што сум направил досега, ќе го правам од друга позиција. Јас сум премиер со најдолг стаж на РС и сум горд на тоа“.

„Ова е денот што го чекав откако бев назначен за премиер на Српска. Морам да ве потсетам дека Уставот на Српска и Законот наведуваат дека кога ја избирате Владата на Српска, имате уставна обврска, а премиерот може да прави промени во Владата до една третина за време на својот мандат. Двајца министри, на самиот почеток, поднесоа оставки од морални причини“, рече тој, посакувајќи ѝ на новата Влада на РС успешна работа.

Претседателот на Република Српска Милорад Додик, пак, денес изјави дека ќе го предложи името на претставникот за состав на Владата по консултации, во согласност со постапката предвидена со Уставот.

„Уставот јасно ја предвидува постапката. Како претседател на Република Српска, ќе го известам Народното собрание, кое ќе одлучи дури потоа. Кога ќе се исполнат сите процедури, како претседател на Републиката, ќе спроведам консултации и ќе предложам претставник“, објасни Додик.

Претседателот на Република Српска нагласи дека во оваа фаза не е планирано да се зборува за името на носителот на мандатот и да се шпекулира за тоа.

„Ќе биде прашање на коалициски договор, поширок спектар на оние кои ја поддржаа позицијата на Република Српска преку оваа неуставна и наместена, политичка и кривична постапка против Република Српска. После тоа, ќе го објавам името на претставникот кој ќе биде дел од договорот што ќе го постигнеме. СНСД, како најголема политичка партија, секако ќе се преправа дека го нуди тоа“, додаде претседателот на РС.

Додик му се заблагодари на поранешниот премиер Вишковиќ, кој денес поднесе оставка поради соработка, и изјави дека сцената е кулминација на хибридна војна на Западот против Република Српска и дека затоа е потребно да се надмине ситуацијата со собирање влада на национално единство.

„Целта е да се постигне нова коалициска влада. Знаеме дека опозицијата отфрла нешто такво и тоа е нивен проблем. Сакаме да ја прошириме Владата на Српска и ова е добра можност“, рече Додик на прес-конференција во Бања Лука.

Додик изјави дека сакаат Владата на Српска да добие нов демократски легитимитет.

