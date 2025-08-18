Премиерот на босанско-херцеговскиот ентитет, Република Српска, Радован Вишковиќ поднесе оставка од оваа позиција и потврди на прес-конференција во понеделник дека ќе биде избрана нова Влада.

Тој изјави дека ја донел одлуката за оставка во согласност со претседателот на РС, Милорад Додик, членката на Претседателството на БиХ, Жељка Цвијановиќ, и претседателот на Собранието на ентитетот, Ненад Стевандиќ.

„Во договор со претседателот на Републиката, член на Претседателството на БиХ и претседателот на Народното собрание на РС, се согласивме да избереме нова Влада“, рече Вишковиќ, кој првпат беше назначен за шеф на Владата на РС во 2018 година.

Тој рече дека останува во Сојузот на независни социјалдемократи (СНСД), владејачката партија во ентитетот Република Српска предводена од Додик, додавајќи: „Сè што сум направил досега, ќе го правам од друга позиција. Јас сум премиер со најдолг стаж на РС и сум горд на тоа“.

„Ова е денот што го чекав откако бев назначен за премиер на Српска. Морам да ве потсетам дека Уставот на Српска и Законот наведуваат дека кога ја избирате Владата на Српска, имате уставна обврска, а премиерот може да прави промени во Владата до една третина за време на својот мандат. Двајца министри, на самиот почеток, поднесоа оставки од морални причини“, рече тој, посакувајќи ѝ на новата Влада на РС успешна работа.

Претседателот на Република Српска Милорад Додик, пак, денес изјави дека ќе го предложи името на претставникот за состав на Владата по консултации, во согласност со постапката предвидена со Уставот.