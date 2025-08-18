Хрватскиот претседател Зоран Милановиќ денес повтори дека неговата земја нема да прати војници во Украина.

Тој на Фејсбук објави дека хрватската влада не е овластена да ја турка Хрватска во какви било нови коалиции што би можеле да вклучат хрватски војници во војната во Украина.

Изјавата на Милановиќ следи откако хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ учествуваше на видеоконференција на лидерите на Коалицијата на подготвените во неделата, два дена по средбата меѓу Владимир Путин и Доналд Трамп во Алјаска и пред средбата на европските лидери со американскиот претседател во понеделник во Вашингтон.

„Бидејќи премиерот на Република Хрватска неодамна се приклучи на разговорите на таканаречената Коалиција на подготвените, во која се вклучени и земјите чии лидери најавија испраќање на свои војници во Украина, би сакал да ве потсетам дека Хрватска е членка на Европската Унија и НАТО и има само обврски што произлегуваат од членството во овие сојузи“, напиша Милановиќ денес на Фејсбук.

Според него, Хрватска нема никакви обврски што произлегуваат од политички или воени договори меѓу лидерите на таканаречената Коалиција на подготвените, а хрватската влада не е овластена од никого да ја турка Хрватска во какви било нови коалиции што би можеле да вклучуваат учество на хрватски војници во војната во Украина.