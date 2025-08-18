РЕГИОН
Милановиќ: Хрватските војници нема да учествуваат во туѓи војни
Владате не е овластена од никого да ја турка Хрватска во какви било нови коалиции што би можеле да вклучуваат учество на хрватски војници во војната во Украина, изјави претседателот Милановиќ
Хрватскиот народ ми даде мандат да застапувам таков став, вели Милановиќ / Reuters
18 август 2025

Хрватскиот претседател Зоран Милановиќ денес повтори дека неговата земја нема да прати војници во Украина.

Тој на Фејсбук објави дека хрватската влада не е овластена да ја турка Хрватска во какви било нови коалиции што би можеле да вклучат хрватски војници во војната во Украина.

Изјавата на Милановиќ следи откако хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ учествуваше на видеоконференција на лидерите на Коалицијата на подготвените во неделата, два дена по средбата меѓу Владимир Путин и Доналд Трамп во Алјаска и пред средбата на европските лидери со американскиот претседател во понеделник во Вашингтон.

„Бидејќи премиерот на Република Хрватска неодамна се приклучи на разговорите на таканаречената Коалиција на подготвените, во која се вклучени и земјите чии лидери најавија испраќање на свои војници во Украина, би сакал да ве потсетам дека Хрватска е членка на Европската Унија и НАТО и има само обврски што произлегуваат од членството во овие сојузи“, напиша Милановиќ денес на Фејсбук.

Според него, Хрватска нема никакви обврски што произлегуваат од политички или воени договори меѓу лидерите на таканаречената Коалиција на подготвените, а хрватската влада не е овластена од никого да ја турка Хрватска во какви било нови коалиции што би можеле да вклучуваат учество на хрватски војници во војната во Украина.

Препорачано

„Хрватскиот народ ми даде мандат да застапувам таков став и затоа повторувам дека хрватските војници нема да учествуваат во војните на другите луѓе“, нагласи Милановиќ.

Финскиот дневен весник Илталехти денеска објави дека европските држави се подготвени да распоредат 50.000 копнени војници во Украина ако се постигне договор за прекин на огнот, повикувајќи се на извори од надворешната и безбедносната политика.

Според Илталехти„ веќе е изготвен оперативен план за праќање цела армија под команда на западен генерал, како дел од безбедносната гаранција за Киев.

Распоредувањето би се извршило под водство на Коалицијата на подготвените, предводена од Велика Британија и Франција.

