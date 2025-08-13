Израелската армија го бомбардираше градот Газа во среда пред планираното преземање на областа, а според Министерството за здравство на Газа, 123 лица се убиени во последните 24 часа.

Израелската војска во среда објави дека „одобрила“ план за освојување на градот Газа, најголемиот град на палестинската територија, како дел од новата фаза од офанзивата насочена кон поразување на Хамас и ослободување на заложниците.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ја повтори идејата, која ја изрази и американскиот претседател Доналд Трамп, дека Палестинците треба да ја напуштат областа.

„Тие нема да бидат протерани, ќе им биде дозволено да заминат. Сите оние кои се загрижени за Палестинците и велат дека сакаат да им помогнат треба да им ги отворат своите врати и да престанат да ни држат предавања“, рече Нетанјаху.

Бројот на жртви во последните 24 часа е најлош за една недела, зголемувајќи го веќе огромниот број жртви од речиси двегодишната војна.