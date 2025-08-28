Активисти се собраа пред Станицата Јунион во Вашингтон, Соединетите Американски Држави (САД), на протести против израелските напади врз Газа, во кои се таргетираат здравствените работници и новинарите.
Безбедносниот кабинет на Израел на 8 август одобри план за окупирање на градот Газа. Планот вклучува раселување на приближно еден милион Палестинци кон југ, опколување на градот и негово окупирање по интензивни напади.
Израел уби речиси 63.000 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.
Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.
Израел се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.