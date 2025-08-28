СВЕТ
САД: Активисти излегоа на улиците на Вашингтон на протести против израелските напади врз Газа
- Израел уби речиси 63.000 Палестинци во Газа од октомври 2023 година. Воената кампања ја опустоши енклавата, која се соочува со глад.
САД: Активисти излегоа на улиците на Вашингтон на протести против израелските напади врз Газа / AA
28 август 2025

Активисти се собраа пред Станицата Јунион во Вашингтон, Соединетите Американски Држави (САД), на протести против израелските напади врз Газа, во кои се таргетираат здравствените работници и новинарите.

Безбедносниот кабинет на Израел на 8 август одобри план за окупирање на градот Газа. Планот вклучува раселување на приближно еден милион Палестинци кон југ, опколување на градот и негово окупирање по интензивни напади.

Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.

ИЗВОР:AA
