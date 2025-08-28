Минатиот ноември, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана Јоав Галант за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа.

Израел се соочува со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата за своите воени дејства во енклавата.