Американските гиганти за чипови „Нвидиа“ и „АМД“ се согласија да платат дел од приходите од продажба на кинески чипови на американската влада.
Во замена за 15% од приходите од продажба на кинескиот пазар, американската влада, во необичен потег, ќе додели извозни лиценци за продажба на чиповите H20 на Nvidia и MI308 на AMD во Кина.
Овој потег следеше по контроверзноста околу извозот на H20 чиповите во Кина.
Во април, Вашингтон ја ограничи Nvidia да ги продава своите H20 чипови на Кина, во ескалација на технолошката војна со Пекинг, велејќи дека ќе биде потребна извозна лиценца „за неопределено време“ за да ги продава чиповите во земјата.
Сепак, администрацијата на Трамп го смени курсот минатиот месец, ветувајќи дека ќе ги отстрани ограничувањата за лиценцирање.
Ова се случи и по обвинувањата на Кина дека чиповите H20 на Nvidia имаат развиени технологии за следење и локација, како и за далечинско исклучување.
Минатата недела, Nvidia ги негираше тврдењата, велејќи дека нивните чипови немаат „задни врати или прекинувачи за исклучување“.
„GPU-ата на NVIDIA немаат и не треба да имаат прекинувачи за исклучување и задни врати“, напиша главниот директор за безбедност на Nvidia, Дејвид Ребер, во блог пост.
Сепак, кинеска официјална медиумска агенција во неделата го нарече чипот H20 на Nvidia небезбеден и ги советуваше кинеските потрошувачи да избегнуваат купување процесори со вештачка интелигенција направени за кинескиот пазар.
Јујуан Тантијан, претставник на официјалниот радиодифузер Кинеска централна телевизија, изјави дека американската влада се обидува да инсталира „задни врати“ во чипот H20, и покрај постојаното негирање од Nvidia.
„Како потрошувачи, секако имаме можност да не купиме чип кога тој не е ниту напреден, ниту безбеден, ниту еколошки“, се наведува во соопштението на страницата.
Според „Фајненшл тајмс“, извршниот директор на „Нвидија“, Јенсен Хуанг, се сретнал со американскиот претседател Доналд Трамп минатата недела.
Во соопштението, Nvidia изјави за Financial Times: „Ги следиме правилата што ги поставува американската влада за нашето учество на светските пазари“.
Трамп се закани дека ќе воведе царини до 100% минатата недела за извоз на полупроводници и чипови, освен за компаниите што произведуваат во САД.