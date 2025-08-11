БИЗНИС И ТЕХНОЛОГИЈА
2 мин читање
„Нвидиа“ и „АМД“ ќе платат милиони на САД затоа што продавале чипови на Кина
Во замена за 15% од приходите од продажба на кинескиот пазар, американската влада, во необичен потег, ќе додели извозни лиценци за продажба на чиповите H20 на Nvidia и MI308 на AMD во Кина
„Нвидиа“ и „АМД“ ќе платат милиони на САД затоа што продавале чипови на Кина
„Нвидиа“ и „АМД“ ќе платат милиони на САД затоа што продавале чипови на Кина / AP
11 август 2025

Американските гиганти за чипови „Нвидиа“ и „АМД“ се согласија да платат дел од приходите од продажба на кинески чипови на американската влада.

Во замена за 15% од приходите од продажба на кинескиот пазар, американската влада, во необичен потег, ќе додели извозни лиценци за продажба на чиповите H20 на Nvidia и MI308 на AMD во Кина.

Овој потег следеше по контроверзноста околу извозот на H20 чиповите во Кина.

Во април, Вашингтон ја ограничи Nvidia да ги продава своите H20 чипови на Кина, во ескалација на технолошката војна со Пекинг, велејќи дека ќе биде потребна извозна лиценца „за неопределено време“ за да ги продава чиповите во земјата.

Сепак, администрацијата на Трамп го смени курсот минатиот месец, ветувајќи дека ќе ги отстрани ограничувањата за лиценцирање.

Ова се случи и по обвинувањата на Кина дека чиповите H20 на Nvidia имаат развиени технологии за следење и локација, како и за далечинско исклучување.

Минатата недела, Nvidia ги негираше тврдењата, велејќи дека нивните чипови немаат „задни врати или прекинувачи за исклучување“.

Препорачано

„GPU-ата на NVIDIA немаат и не треба да имаат прекинувачи за исклучување и задни врати“, напиша главниот директор за безбедност на Nvidia, Дејвид Ребер, во блог пост.

Сепак, кинеска официјална медиумска агенција во неделата го нарече чипот H20 на Nvidia небезбеден и ги советуваше кинеските потрошувачи да избегнуваат купување процесори со вештачка интелигенција направени за кинескиот пазар.

Јујуан Тантијан, претставник на официјалниот радиодифузер Кинеска централна телевизија, изјави дека американската влада се обидува да инсталира „задни врати“ во чипот H20, и покрај постојаното негирање од Nvidia.

„Како потрошувачи, секако имаме можност да не купиме чип кога тој не е ниту напреден, ниту безбеден, ниту еколошки“, се наведува во соопштението на страницата.

Според „Фајненшл тајмс“, извршниот директор на „Нвидија“, Јенсен Хуанг, се сретнал со американскиот претседател Доналд Трамп минатата недела.

Во соопштението, Nvidia изјави за Financial Times: „Ги следиме правилата што ги поставува американската влада за нашето учество на светските пазари“.

Трамп се закани дека ќе воведе царини до 100% минатата недела за извоз на полупроводници и чипови, освен за компаниите што произведуваат во САД.

Повеќе
ЕУ: Подготвуваме противмерки за царините на Трамп, последиците ќе бидат страшни за милиони луѓе
Трамп прогласи економска независност и воведе реципрочни тарифи ширум светот
Трамп очекува наскоро Маск да се повлече од Белата куќа
Министерот Фидан ќе присуствува на состанокот на НАТО во Брисел
Бројот на загинати во земјотресите во Мјанмар надмина 3.000
Произраелските групи притискаат да се прекине мандатот на Франческа Албанезе во ОН
Протест во Сараево поради лошата економска ситуација и високите трошоци за живот
Сојузот на синдикати на С. Македонија на протест, бара зголемување на минималната плата на 500 евра
Кристин Лагард: Тарифите на Трамп ќе имаат негативни последици ширум светот
Сијарто најави дека Унгарија и Србија ќе градат нов нафтовод до 2028 година
Велика Британија воведе електронски дозволи за влез на европските државјани
Косово сака да потпише договор за стратегиска соработка со Велика Британија во областа на одбраната
Мицотакис: Грција има намера да потроши 25 милијарди евра за одбрана во наредните години
Вучевиќ: СНС утре ќе дојде на консултации кај Вучиќ со неколку имиња за мандатарот на новата влада
Кандидатот за врховен судија во кој Маск вложи милиони долари загуби на изборите во Висконсин
Погледнете во TRT Global. Споделете го своето мислење!
Contact us