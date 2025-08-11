Американските гиганти за чипови „Нвидиа“ и „АМД“ се согласија да платат дел од приходите од продажба на кинески чипови на американската влада.

Во замена за 15% од приходите од продажба на кинескиот пазар, американската влада, во необичен потег, ќе додели извозни лиценци за продажба на чиповите H20 на Nvidia и MI308 на AMD во Кина.

Овој потег следеше по контроверзноста околу извозот на H20 чиповите во Кина.

Во април, Вашингтон ја ограничи Nvidia да ги продава своите H20 чипови на Кина, во ескалација на технолошката војна со Пекинг, велејќи дека ќе биде потребна извозна лиценца „за неопределено време“ за да ги продава чиповите во земјата.

Сепак, администрацијата на Трамп го смени курсот минатиот месец, ветувајќи дека ќе ги отстрани ограничувањата за лиценцирање.

Ова се случи и по обвинувањата на Кина дека чиповите H20 на Nvidia имаат развиени технологии за следење и локација, како и за далечинско исклучување.

Минатата недела, Nvidia ги негираше тврдењата, велејќи дека нивните чипови немаат „задни врати или прекинувачи за исклучување“.