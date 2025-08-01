Научниците од Институтот за земјоделска геномика во Шенџен, Кина, открија дека компирот еволуирал од растение поврзано со доматот.

Пред речиси девет милиони години, дивиот домат во Андите се вкрстил со растението ЕТуберосум, и преку хибридизација, биле создадени првите растенија што ќе станат компири, пишува Гардијан.

Компирот наследил гени од „двата родители“, што му овозможило да развие скробни кртоли, што го направило хранлив и отпорен на зима или суша, рече професорот Санвен Хуанг.

Научниците го анализирале геномот на компирот и откриле дека два гена - едниот од доматот, а другиот од Eтуберосум - заедно го активираат процесот што ги трансформира подземните стебла во кртоли, однсоно корени.