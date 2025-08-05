БИЗНИС И ТЕХНОЛОГИЈА
Следните пионерски откритија ќе бидат направени со и врз американската технологија
САД ги повика азиските земји на соработка за ВИ наместо со „прекумерно регулираната“ ЕУ
САД ги повика азиските земји на соработка за ВИ наместо со „прекумерно регулираната“ ЕУ / Reuters
5 август 2025

Мајкл Крациос, директор за политика на Канцеларијата за наука и технологија во Белата куќа го нарече начинот на кој Европа се справува со вештачката интелигенција (ВИ) „модел на страв и прекумерна регулација“, повикувајќи ги азиските земји наместо тоа да соработуваат со САД.

„Сакам да признаам дека секоја од економиите на АПЕК (Азиско-пацифичка економска соработка) има избор пред себе: Можете да го следите европскиот модел на страв и прекумерна регулација и неизбежно да заостанете и стагнирате или можете да го прифатите нашиот модел и да склучите договор“, рече Крациос.

„Следните пионерски откритија ќе бидат направени со и врз американската технологија, а за да се искористат целосно, ќе ви треба инфраструктурата за вештачка интелигенција која во Америка е веќе воспоставена“, рече Крациос на дигиталниот форум на маргините на министерскиот состанок на АПЕК за дигитална и вештачка интелигенција во Инчеон, во близина на главниот град Сеул.

Крациос рече дека технолошкиот напредок треба да се „пронајде во политичката слобода и независност“, а не во „глобалното управување и технократската контрола“.

Владите на АПЕК „се стремат внимателно да управуваат со чувствителните податоци на своите луѓе и затоа не можат секогаш да користат затворен сопственички модел“, додаде тој.

„Најдобрите модели со отворен код и со отворена тежина можат да станат поставувачи на индустриски стандарди. Затоа преземаме конкретни чекори за да им овозможиме и да им дадеме моќ на нивните развивачи“, рече Крациос.

