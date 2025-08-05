Мајкл Крациос, директор за политика на Канцеларијата за наука и технологија во Белата куќа го нарече начинот на кој Европа се справува со вештачката интелигенција (ВИ) „модел на страв и прекумерна регулација“, повикувајќи ги азиските земји наместо тоа да соработуваат со САД.

„Сакам да признаам дека секоја од економиите на АПЕК (Азиско-пацифичка економска соработка) има избор пред себе: Можете да го следите европскиот модел на страв и прекумерна регулација и неизбежно да заостанете и стагнирате или можете да го прифатите нашиот модел и да склучите договор“, рече Крациос.

„Следните пионерски откритија ќе бидат направени со и врз американската технологија, а за да се искористат целосно, ќе ви треба инфраструктурата за вештачка интелигенција која во Америка е веќе воспоставена“, рече Крациос на дигиталниот форум на маргините на министерскиот состанок на АПЕК за дигитална и вештачка интелигенција во Инчеон, во близина на главниот град Сеул.